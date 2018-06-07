حركة الخلاص والتحرير الوطني بيان هام بشأن انضمام كتائب مقاتلة جديدة لصفوف الحركة

اتحاد الصحافيين يستضيف بدر الدين السيمت في ندوة عن الأزمة السودانية
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07-06-2018, 10:34 PM

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تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 1843

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حركة الخلاص والتحرير الوطني بيان هام بشأن انضمام كتائب مقاتلة جديدة لصفوف الحركة

    10:34 PM June, 07 2018

    سودانيز اون لاين
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    بسم الله الرحمن الرحيم






    اولا: تهنئ حركة الخلاص والتحرير الوطني جموع الشعب السوداني الصابر باقتراب عيد الفطر المبارك ؛ داعين الله ان يعيده على الوطن وقد عمته الدموقراطية والأمن والرخاء.



    ثانيا: تعبر الحركة عن ترحيبها بإنضمام إخوة نضال جدد من فرسان المقاومة المسلحة ، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا يدا بيد لمقاومة الظلم.

    ثالثا: ترحب حركة الخلاص والتحرير الوطني مرة أخرى بانضمام مجموعتين هما:

    1- مجموعة القائد/الأمين جمعون بعدد 900 مقاتل بكامل عتادها العسكري ؛ والمنفصلة عن حركة العدل والمساواة في تاريخ سابق.



    2- مجموعة القائد/ حبيب فرح بعدد 450 مقاتل بكامل عتادها والمنفصلة عن حركة تحرير السودان جناح مناوي بتاريخ سابق.



    هذا وتنوه حركة الخلاص والتحرير الوطني ؛ أنها ستعمل على التنسيق السياسي والميداني مع كافة المناضلين ما دام الهدف واحدا وهو وحدة وامن واستقرار وطننا العزيز ؛ وعلى اثر ذلك أكد القائد الميداني/علي النور بأن هناك ثمة اتصالات كثيرة واردة من مجموعات مسلحة مختلفة بغرض الانضمام لصفوف الحركة ، وأن المساعي تجرى باتجاه التنسيق الكامل لاستيعاب جميع الراغبين في الانضمام لصفوف الحركة وسيكون الباب مشرعا أمام الكافة لتحقيق نفس المبادئ والأهداف الوطنية السامية.



    المكتب الاعلامي

    لحركة الخلاص والتحرير الوطني
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09-06-2018, 03:59 AM

سيم


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Re: حركة الخلاص والتحرير الوطني بيان هام بشأ� (Re: بيانات سودانيزاونلاين)

    ابدوا الاغتيالات ...
    غير كدا خلاص مافي ...
    المعركة انقلوها جوة ...
    برة عذاب بس للمهمشين ....
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10-06-2018, 02:07 AM

نيمو


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Re: حركة الخلاص والتحرير الوطني بيان هام بشأ� (Re: سيم)

    كلامك عين العقل
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