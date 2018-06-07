حركة الخلاص والتحرير الوطني بيان هام بشأن انضمام كتائب مقاتلة جديدة لصفوف الحركة



10:34 PM June, 07 2018 سودانيز اون لاين

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رابط مختصر بسم الله الرحمن الرحيم













اولا: تهنئ حركة الخلاص والتحرير الوطني جموع الشعب السوداني الصابر باقتراب عيد الفطر المبارك ؛ داعين الله ان يعيده على الوطن وقد عمته الدموقراطية والأمن والرخاء.







ثانيا: تعبر الحركة عن ترحيبها بإنضمام إخوة نضال جدد من فرسان المقاومة المسلحة ، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا يدا بيد لمقاومة الظلم.



ثالثا: ترحب حركة الخلاص والتحرير الوطني مرة أخرى بانضمام مجموعتين هما:



1- مجموعة القائد/الأمين جمعون بعدد 900 مقاتل بكامل عتادها العسكري ؛ والمنفصلة عن حركة العدل والمساواة في تاريخ سابق.







2- مجموعة القائد/ حبيب فرح بعدد 450 مقاتل بكامل عتادها والمنفصلة عن حركة تحرير السودان جناح مناوي بتاريخ سابق.







هذا وتنوه حركة الخلاص والتحرير الوطني ؛ أنها ستعمل على التنسيق السياسي والميداني مع كافة المناضلين ما دام الهدف واحدا وهو وحدة وامن واستقرار وطننا العزيز ؛ وعلى اثر ذلك أكد القائد الميداني/علي النور بأن هناك ثمة اتصالات كثيرة واردة من مجموعات مسلحة مختلفة بغرض الانضمام لصفوف الحركة ، وأن المساعي تجرى باتجاه التنسيق الكامل لاستيعاب جميع الراغبين في الانضمام لصفوف الحركة وسيكون الباب مشرعا أمام الكافة لتحقيق نفس المبادئ والأهداف الوطنية السامية.







المكتب الاعلامي



لحركة الخلاص والتحرير الوطني



