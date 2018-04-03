حركة الإصلاح الآن .تصريح صحفي حول أزمة الوقود

09:26 PM April, 03 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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تعيش البلاد هذه الأيام أزمة طاحنة في شح وندرة الوقود بمشتقاته المختلفة .

(جازولين ـ بنزين ـ غاز الطبخ) وكذلك شح في السيولة في البنوك والصرافات.

وقد تسببت ندرة الوقود في أزمة المواصلات التي أصبحت شبه معدومة في العاصمة والولايات، في وقت تصاعدت فيه أسعار الوقود في السوق الأسود وسط عجز السلطات في حسم الأمر، كما تسببت الأزمة في تعطيل كافة المشاريع الزراعية في السودان.

لقد سبق وحذرنا من عواقب ميزانية ٢٠١٨ ونبهنا إلى أنها ستخلق كوارث في معاش المواطن، ودعونا إلى ضرورة مقاومتها وتعديلها، وهانحن اليوم نعيش ما حذرنا منه مسبقاً، "ندرة في الوقود، وارتفاع أسعار السلع

الاستهلاكية، وتعطل حياة الناس.وإنهيار سعر العملة الوطنية .

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد هذه الأزمات التي القت بظلالها على حياة ومعاش المواطن، يحدثنا الحزب الحاكم عن انتخابات ٢٠٢٠ وتعديل دستور لتمكين الرئيس من الترشح لمرحلة رئاسية جديدة، بل ووصلت الاستهانة بالمواثيق والعهود مرحلة برزت فيها بعض المبادرات والتحركات لتعديل مخرجات الحوار الوطني لأجل إلغاء الانتخابات برمتها والتمديد الرئيس لفترة رئاسية تمتد لخمسة سنوات. فمن يستعد للانتخابات او للحكم عليه أن يوفر أبسط مقومات الحياة الكريمة للمواطن.

لن نسكت على هذا الوضع الكارثي للبلد ونتعهد بالتصدي للتقصير الواضح للحكومة جراء تصرفاتها غير المسؤولة وسنقف مع كل سوداني كريم من أجل حقوقه المشروعة للمطالبة بها وندعو كل القوى السياسية للتنسيق وتوحيد الجهود لرفض سياسات الحكومة التي أوصلتنا لهذه الكارثة

صلاح حسن جمعة منهل

الناطق الرسمي لحركة الإصلاح الآن.

رئيس دائرة الإعلام. 3أبريل 2018 |Articles |News |مقالات |بيانات