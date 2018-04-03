نداء الحرية: الجمعة ٦ أبريل يوم التضامن مع المعتقلين السياسيين في السودان
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 03-04-2018, 09:56 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

حركة الإصلاح الآن .تصريح صحفي حول أزمة الوقود

03-04-2018, 09:26 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 338

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


حركة الإصلاح الآن .تصريح صحفي حول أزمة الوقود

    09:26 PM April, 03 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
    مكتبتى
    رابط مختصر



    تعيش البلاد هذه الأيام أزمة طاحنة في شح وندرة الوقود بمشتقاته المختلفة .
    (جازولين ـ بنزين ـ غاز الطبخ) وكذلك شح في السيولة في البنوك والصرافات.
    وقد تسببت ندرة الوقود في أزمة المواصلات التي أصبحت شبه معدومة في العاصمة والولايات، في وقت تصاعدت فيه أسعار الوقود في السوق الأسود وسط عجز السلطات في حسم الأمر، كما تسببت الأزمة في تعطيل كافة المشاريع الزراعية في السودان.
    لقد سبق وحذرنا من عواقب ميزانية ٢٠١٨ ونبهنا إلى أنها ستخلق كوارث في معاش المواطن، ودعونا إلى ضرورة مقاومتها وتعديلها، وهانحن اليوم نعيش ما حذرنا منه مسبقاً، "ندرة في الوقود، وارتفاع أسعار السلع
    الاستهلاكية، وتعطل حياة الناس.وإنهيار سعر العملة الوطنية .
    وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد هذه الأزمات التي القت بظلالها على حياة ومعاش المواطن، يحدثنا الحزب الحاكم عن انتخابات ٢٠٢٠ وتعديل دستور لتمكين الرئيس من الترشح لمرحلة رئاسية جديدة، بل ووصلت الاستهانة بالمواثيق والعهود مرحلة برزت فيها بعض المبادرات والتحركات لتعديل مخرجات الحوار الوطني لأجل إلغاء الانتخابات برمتها والتمديد الرئيس لفترة رئاسية تمتد لخمسة سنوات. فمن يستعد للانتخابات او للحكم عليه أن يوفر أبسط مقومات الحياة الكريمة للمواطن.
    لن نسكت على هذا الوضع الكارثي للبلد ونتعهد بالتصدي للتقصير الواضح للحكومة جراء تصرفاتها غير المسؤولة وسنقف مع كل سوداني كريم من أجل حقوقه المشروعة للمطالبة بها وندعو كل القوى السياسية للتنسيق وتوحيد الجهود لرفض سياسات الحكومة التي أوصلتنا لهذه الكارثة
    صلاح حسن جمعة منهل
    الناطق الرسمي لحركة الإصلاح الآن.
    رئيس دائرة الإعلام. 3أبريل 2018
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de