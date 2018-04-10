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حرائق تقضى على عشرات المنازل بمعسكري كلمة والنيم بالضعين

10-04-2018, 07:14 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 362

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حرائق تقضى على عشرات المنازل بمعسكري كلمة والنيم بالضعين

    07:14 PM April, 10 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    قضى حريق شب صباح يوم الاحد بمعسكر كلمة للنازحين علي ( 51 ) منزلا بالكامل وترك عشرات الاسر في العراء بلا مأوي. و قال مبارك محمد احمد شيخ مربع (8) الذي اشتعل فيه الحريق لراديو دبنقا ان الحريق الذي اندلع عند الساعة (11) صباحا دمر جزئيا (12 ) منزلا اخر بالمعسكر. وقال ان الحريق الذي لم تحدد اسبابه بعد تسبب فيخسائر كبيرة جاري حصرها، وناشد عبر راديو دبنقا المنظمات الانسانية والخيرين الإسراع في تقديم العون للمتضررين من حريق معسكر كلمة.
    وفي ولاية شرق دارفور قضى حريقٌ هائلٌ شب صباح امس الاثنين فى معسكر النيم للنازحين شمال مدينة الضعين قضى على اكثر من 700 منزلا بالكامل محتوياتها ، الى جانب التهام الحريق كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية ، وعدد من المواشى. وقال احد المتضررين لراديو دبنقا ان الحريق شب فى العاشرة من صباح امس الاثنين من الناحية الشرقية للمعسكر وامتدت ألسنة النيران لتقضي حوالى 750 منزلا بجانب مدرسة السلام الأساسية. واشار الى ان الحريق شرد اكثر من 3 الاف شخص ، يعيشون حاليا فى العراء بلا ماوى وغذاء وغطاء.وقال ان الحريق هو الثالث خلال ثلاث اشهر. واوضح ان حصر الخسائر التى تقدر بالاف الجنيهات لا زالت جارية. وناشد السلطات والمنظمات بمد يد العون للمتضررين. .
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