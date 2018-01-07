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حديقة الوطن والنادي السوداني بالرياض ينظمان مهرجان الذكرى 62 لاستقلال السودان

07-01-2018, 07:34 AM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2764

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حديقة الوطن والنادي السوداني بالرياض ينظمان مهرجان الذكرى 62 لاستقلال السودان

    07:34 AM January, 07 2018

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    الرياض : التيجاني عبد الباقي
    ..م 6 /1/2018
    اعلن رئيس المجلس الاستشاري للنادي السوداني بالرياض الاستاذ غالب حامد عن انطلاق التحضيرات لاقامة المهرجان الكبير بحديقة الوطن بالعاصمة السعودية الرياض احتفالا بالذكرى 62 لاستقلال السودان ،ودعا جماهير النادي السوداني وكافة قطاعات الجالية السودانية للحضور والمشاركة في المهرجان الكبير اعتزازا بهذة المناسبة الوطنية العزيزة .
    واكد الاستاذ غالب ان النادي السوداني قد حشد كل طاقاته وخبراته وكون لجنة عليا وعدة لجان مساندة لتنظيم المهرجان الكبير .
    وصرح رئيس اللجنة العليا لاحتفالات الاستقلال بالنادي السوداني بالرياض الاستاذ عوض احمد عمر أن الفعاليات الشعبية لمهرجان الاستقلال سوف تفتتح بحديقة الوطن ايام الخميس والجمعة والسبت 11 و 12 و 13 يناير الجاري تخليداً لهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

    واكد الاستاذ عمر ان احتفالات النادي السوداني بالرياض بالاستقلال هذا العام ستكون استثنائية وبشكل مختلف عما كان معهودا في أعوام سابقه مشيرا إلى إعداد برامج ترفيهية للاطفال وأنشطة نوعية مصاحبه تعكس قيم وموروث الشعب السوداني الأصيل وسوف تكون حديقة الوطن مفتوحه للجمهور من الساعه 10 صباحا وحتى الساعه 12 ليلا طوال ايام المهرجان الترفيهي والثقافي .

    وأوضح الاستاذ عمر أن الأنشطة تشتمل أغاني وطنية وحماسية وكورال ومعارض تشكيليه ومنتجات يدوية وفنون شعبيه وفلكلور وجناح خاص بالطفل ويتضمن اناشيد وطنية واغاني حماسية والعديد من الفقرات التراثية والفنية.
    تحت اشراف السفارة السودانية ورعاية "الناقل الوطني" الخطوط الجوية السودانية".
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