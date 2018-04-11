حامد على نور: الشعب السوداني لن يقبل بإعادة ترشيح البشير



09:53 PM April, 11 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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وصف حامد علي نور نائب رئيس تحالف قوى نداء السودان إعادة ترشيح البشير بأنه صفقة بين المؤتمر الوطني والأحزاب المشاركة في الحكومة. واوضح في مقابلة مع راديو دبنقا إن البشير لا يستطيع التخلي عن كرسي الحكم لأنه مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية و يعلم تماما ان الدعوي تتجاوزه لتشمل طغمته الحاكمة من ما اسماهم بالقتلة ومرتكبي جرائم الابادة والتطهير العرقي. وقال حامد إن الشعب السوداني لن يقبل إعادة ترشيح البشير، ووصف اعادة انتخابه بأنه مخالفة للدستور ومتعلق فقط بحماية نفسه وزمرته من المحاسبة . واكد حامد إن ارادة الشعوب أقوى من ارادة الحكومات والأجهزة القمعية واتهم الحكومة بالاتجار في البشر وندد بإرسال جنود سودانيين للقتال في اليمن.