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جيش تحرير السودان يتصدى لمتحرك من قوات المؤتمر الوطنى في منطقة تورونق تورا ويكبده خسائر كبيرة في ال

18-04-2018, 11:09 PM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2875

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جيش تحرير السودان يتصدى لمتحرك من قوات المؤتمر الوطنى في منطقة تورونق تورا ويكبده خسائر كبيرة في ال

    11:09 PM April, 18 2018

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    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    حاول متحرك من قوات المؤتمر الوطنى قادما من منطقة كاس الهجوم علي منطقة تورونق تورا التى تسيطر عليها حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور ، إلا أشاوس جيش تحرير السودان كانوا علي أهبة الإستعداد والجهوزية القتالية وعلي علم تام بعدة وعتاد قوات العدو وظلوا يراقبون تحركاتها منذ أن خرجت من مدينة كاس وإستدرجوها إلي أن وقعت في كمين محكم ، ودارت بينهما معركة حامية الوطيس مساء اليوم الأربعاء الموافق18 أبريل 2018م عند تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت السودان ولا تزال قواتنا تطارد فلول قوات النظام التى ولت هاربة تاركة عدد ثلاثة سيارات دفع رباعي و 27 قتيل في أرض المعركة من بينهم نقيب في الإستخبارات وملازم و ثلاثة مدفع دوشكا و 97 كلاشنكوف و 8 مدفع رشاش بي كي ام .
    سنفيدكم بتفاصيل أوفي عن هذه المعركة خلال الساعات القادمة.





    المجد والخلود للشهداء الأبرار
    عاجل الشفاء للجرحي والمصابين
    الحرية للأسري والمعتقلين البواسل





    وليد محمد أبكر (تونجو)
    الناطق العسكري لجيش تحرير السودان
    18 أبريل 2018م
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