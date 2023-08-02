جهود تبذل لقيام اول جمعية عمومي لمعاشي الصناعة

الخرطوم ؛ عبد الكريم ابراهيم استعرضت اللجنة العليا لمعرض صنع في السودان الدوره رقم (13) في اجتماعها بوزارة الصناعة برئاسة م.بتول عباس عوض علام وزير الصناعة المكلف استعرضت التقرير الختامي لمعرض صنع في السودان في دورته رقم (12) بغرض الوقوف على السلبيات ومعالجتها واصطحاب الإيجابيات وتعزيزها بما يخدم نجاح الدورة الحالية قدمته نهى محمد احمد داؤود عضو اللجنة ، وأمن التقرير على اهداف المعرض المتمثلة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعريف بالمنتجات الصناعية الوطنية بجانب عرض امكانيات القطاع الصناعي والمنشآت الصناعية الجديدة وكذلك ابراز دور وزارة الصناعة وسياساتها وخططها بالإضافة الي اتاحة الفرص لصغار المنتجين لتسويق منتجاتهم والتعريف برواد الأعمال والمبتكرين ومجالاتهم ، ونادت توصيات التقرير بضرورة تسجيل اسم معرض صنع في السودان كعلامة مختصة لوزارة الصناعة ، بجانب تفعيل قيام المعرض بولايات السودان المختلفة بالتنسيق مع ادارات الصناعة بتلك الولايات. المجتمعون أمنوا على تقديم تصور لخطط اللجان الفرعية واستعراضها خلال اجتماع اللجنة القادم . وكان قد شارك في الإجتماع مديرو الإدارات بوزارة الصناعة الي جانب مدير الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة ، مدير ادارة المعارض بوزارة التجارة والتموين ، وممثل مركز البحوث والأستشارات الصناعية بالحلفايا، وممثل اتحاد الغرف الصناعية. يذكر ان اللجنة العليا لمعرض صنع في السودان كانت قد حددت الفترة (16-27) مارس القادم موعدا لإنطلاقة بدء فعاليات المعرض بأرض المعارض ببري . على صعيد آخر دعت اللجنة التمهيدية لمعاشي الصناعة جميع معاشي وزارة الصناعة الذين تقاعدوا منذ تأسيس الوزارة في العام 1966 وحتى تاريخه لإجتماع مهم يعقد في العاشرة من صباح الثلاثاء الموافق 14/2/2023 بقاعة الاجتماعات الكبرى بالوزارة وذلك للتفاكر حول عدد من القضايا التي تهم المعاشيين . وكان م.خالد محي الدين رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة معاشي وزارة الصناعة اعلن في وقت سابق عن جهود تبذل لقيام اول جمعية عمومية لمعاشي وزارة الصناعة منذ تأسيس الوزارة مؤكدا ان الوقت قد أزف لقيام هذا الكيان الذي يتشوق ويتعطش له كافة المعاشيين موضحا ان الجمعية العمومية ستنتخب الرئيس والضباط الثلاثة وستعكف على تلبية اشواق وتطلعات الأعضاء في قيام الصندوق الخيري المالي بجانب وضع لائحة العمل التي تحكم ضبط حركة الآداء مؤمنا على اهمية وضع خطة عمل طموحة وبرنامج تنفيذي خاص لخدمة المعاشيين وأسرهم واقامة المشروعات الإستثمارية وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية مشيرا لتقديم الدعوة لكافة المعاشيين لإنتخاب لجنتهم التنفيذية بجانب تشريف الوزير المكلف للصناعة م.بتول عباس عوض علام والجهات ذات الصلة.
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