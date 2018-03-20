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جهاز المغتربين يُعلن عن حوافز جديدة للعاملين بالخارج

20-03-2018, 05:33 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
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جهاز المغتربين يُعلن عن حوافز جديدة للعاملين بالخارج

    05:33 PM March, 20 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: محجوب عثمان

    أكد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، د. كرار التهامي، استمرار التمويل العقاري كاشفاً عن حوافز وإجراءات جديدة للمغتربين ستطرح خلال أيام تشمل الإعفاءات والعودة النهائية والحقوق المتبادلة.

    وأكد التهامي في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس استمرار التمويل العقاري للمغتربين، ووصفه بالفرصة المفيدة، ودعا السلطات لإصدار بطاقة المغتربين للاستفادة من فرص التمويل، وقال إن هنالك عددا كبيراً منهم بدأ فعلياً الإجراء، وأكد فراغ بنك السودان المركزي من وضع الشروط والضوابط المتمثلة في هامش المرابحة، والمدى الزمني، وتخفيضها لأدنى حد ممكن، خاصة حال كان الدفع بالدولار، وأشار إلى أن التمويل متاح لجميع الفئات في شتى أنواع العقارات.
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