

09:11 PM December, 26 2017 سودانيز اون لاين

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رابط مختصر تحت شعار ( وطني هويتي )

جهاز المغتربين يدشن النسخة الثانية من برنامج (سودان تور 2 )

إعلام جهاز المغتربين : حسن علي عباس

دشن جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مساء أمس بمقره بالخرطوم النسخة الثانية من منشط ( سودان تور 2) تحت شعار ( وطني هويتي ) برعاية السفير الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز المغتربين .

وأبان الدكتور كرار التهامي في حديثه لحفل التدشين أن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية جهاز المغتربين الرامية إلى ربط الجيل الثاني الثالث من أبناء المغتربين بوطنهم تمهيدا للاستفادة منهم في المستقبل أسوة بالدول الأخرى التي اتجهت إلى إلى تنفيذ مثل هذه البرامج الثقافية التربوية مبينا أن البرنامج سيكون مستمرا ومتعددة خلال السنوات المقبلة .

وفي الاتجاه ذاته أكد الأستاذ أحمد عثمان محمد عبد الله المدير العام للجاليات والهجرة بجهاز المغتربين رئيس اللجنة المنظمة أن البرنامج يأتي في سياق تربوي وطني يوطد العلاقة بين أبناء المغتربين ووطنهم مبينا أن أبناء المغتربين يمثلون زاد البلاد في المرحلة المقبلة .

من جهتها شكرت الدكتورة منال مزمل ممثلةأولياء الأمور في كلمتها جهاز المغتربين معتبرة أن البرنامج يمثل فرصة طيبة لأبنائهم للاندماج في المجتمع السوداني فيما أكد عمار عبد الرحمن جعفر شيخ ادريس في كلمته إصابة عن منسوبي البرنامج انهم حريصون على الارتباط بوطنهم والتعرف على قيمه قيمه الإنسانية والتاريخية .

وشاركت في حفل التدشين الفنانة شادن محمد حسين فيما يتواصل البرنامج حتى الأول من يناير ٢٠١٨ م يقف خلاله أكثر من اربعين شابا وشابة قدموا من الأمريكيين وكندا والمملكة المتحدة وأوروبا والصين والفلبين على المواقع الأثرية وسيشهدوا ليلة الاحتفال بالاستقلال بالقصر الجمهوري كما سيقومون بزيارة إلى منطقة البجراوية الأثرية.