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جهاز المغتربين وبنك السودان يتفقان على فتح التمويل العقاري للمغتربين

18-12-2017, 00:43 AM

جهاز المغتربين
<aجهاز المغتربين
تاريخ التسجيل: 11-03-2014
مجموع المشاركات: 128

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جهاز المغتربين وبنك السودان يتفقان على فتح التمويل العقاري للمغتربين

    00:43 AM December, 17 2017

    سودانيز اون لاين
    جهاز المغتربين-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر


    اعلام جهاز المغتربين :

    أتفق بنك السودان المركزي وجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج على الشروع في تنفيذ برنامج التمويل العقاري للسودانيين بالخارج مطلع العام 2018 وذلك وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها واعلانها لاحقا .
    جاء ذلك خلال اللقاء المشترك ظهر اليوم بين الأمين العام لجهاز المغتربين السفير الدكتور كرار التهامي والاستاذ حازم عبد القادر احمد محافظ بنك السودان المركزي بمقر البنك المركزي بالخرطوم وقد امن الجانبان على اهمية المشروع بالنسبة للسودانيين بالخارج كواحد من اهم محفزات العودة النهائية والاستقرار بالوطن ، وما يصاحب العودة من مشروعات أخرى .
    إلى ذلك اتفق الجانبان على تكوين لجنة مشتركة لوضع السياسات والضوابط الخاصة بتنفيذ المشروع ليتم تعميمها على المصارف ومن ثم إعلانها في صورتها النهائية .
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