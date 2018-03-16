جهاز الامن بمدينة نيالا يستدعي طبيبين من مستشفى نيالا



05:51 PM March, 16 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

مكتبتى

رابط مختصر



قام جهاز الامن بمدينة نيالا باستدعاء اطباء من مستشفى نيالا يومي الاربعاء والخميس علي التوالي حيث تم استدعاء د.عبد الرحيم الخليفه اخصائي الباطنيه يوم الخميس ود.عبد الرحمن مكرم نائب اخصائي يوم الاربعاء

جاءت هذه الاستدعاءات علي خليفه دخول نواب الاخصائيين في توقف جزئي عن العمل بعد تاخر صرف الاستحقاقات والنبطشيات وبعض المشاكل

من جهة اخرى واثناء اجتماع دعا له مدير عام الوزاره ضم الاختصاصيين ونوابهم ومدير المستشفى في محاولة لحل مشكلة النواب قام وزير الصحه بطرد اخصائي الجراحه العامه من الاجتماع بحجة تبعيته للتعليم العالي في تصرف لاقى استهجانا من الاطباء واكد بعضهم انه تصرف غير مقبول في حق اخصائي ظل يعمل بالمستشفى.