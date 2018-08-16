جهاز الأمن يفك طلاسم إختفاء طالبة طب سودانية في ظروف غامضة



10:29 PM August, 16 2018 سودانيز اون لاين

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نجح جهاز الأمن والمخابرات السوداني، في فك طلاسم إختفاء طالبة “طب” عن أسرتها منذ التاسع من أغسطس الجاري وأغلقت هاتفها المحمول، وأعلن العثور عليها بمدينة “الجنينة” غربي البلاد.

وكشف مدير إدارة الإعلام بالجهاز في تعميم صحفي اليوم الخميس، أنه وبمجرد توفر معلومات حول إختفاء الطالبة (صفاء عمر زين العابدين) التي تدرس في إحدى كليات الطب، تم الشروع في التحري والتقصي والمتابعة للقضية، وأضاف “وبناء على ما جُمع واستُخلص من معلومات وإفادات تم إعتقال عدد من المشتبه في إرتباطهم بقضية الإختفاء، وانتهى الأمر إلى الوصول لمكان إختفاء المذكورة بمدينة الجنينة”، مشيراً الى وصولها للخرطوم عصر اليوم.

ولم تتأكد بعد أسباب إختفاء المذكورة وسفرها إلى ولاية غرب دارفور، وهل يعود ذلك لأسباب أسرية أم نوايا بالسفر إلى إحدى دول الجوار.

لكن مدير الإعلام بجهاز الأمن، قال إن الطالبة ستخضع للمزيد من التحقيقات وللإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أهمية الدور المجتمعي في الحفاظ على الشباب والطلاب وحمايتهم من الإكتئباب والأفكار الضالة، مشيراً إلى أن الشباب هم عماد النهضة ومعاول البناء.

وكانت أسرة الطالبة كشفت عن بإختفاء إبنتهم في ظروف غامضة وطلبوا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي المساعدة في العثور عليها، قبل أن تقوم الأسرة بتحريك بلاغ في قسم شرطة الكلاكلة بفقدانها المفاجئ