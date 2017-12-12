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جهاز الأمن بالمعادن يطالب صحافي ببورتسودان بعدم الكتابة

12-12-2017, 03:35 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 138

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جهاز الأمن بالمعادن يطالب صحافي ببورتسودان بعدم الكتابة

    03:35 PM December, 12 2017

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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      طلب جهاز أمن المعادن من صحافي بالبحر الأحمر بعدم الكتابة بعد أن استدعت  الناشط الاعلامي عثمان الباقر يوم الاثنين على خلفية مناصرته ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي  قضية اهالي وادي العلاقي بحلايب وفضح تجاوزات معدن بمنطقة اثرية في شرقي السودان.
     وعلمت ” التغيير الالكترونية”  ” أن الأمن طُلب من الباقر كتابة تعهدا بعدم تناول الموضوع مجددا الا انه رفض الاستجابة  ثم اطلق سراحه بعد إحتجازه لساعات . والزم الامن الباقر بالمثول امامهم  كل صباح .
    وتحدث احد الاهالي للتغيير طلب حجب هويته “عن تلقيهم  تهديدات واستفزازات مستمرة من نافذين لم يسمهم اذا لم يصمتوا   واستدعي عثمان  بحجة التفاكرمعه ، فيما ابدى  دهشته من طريقة تكميم الافواه عند المطالبة بالحقوق .
    يذكر ان الصراع نشب بين الاهالي والمستثمر محمد النور المسنود من الشركة السودانية للتعدين قبل اشهر لإستيلائه على اراضيهم بطريقة غير قانونية على حد قولهم.
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