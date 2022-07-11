جهات أجنبية تشتري القطن بكميات كبيرة وتصدّره لمصر

كشف اتحاد مزارعي السودان عن سيطرة جهات أجنبية ـ لم يسمها ـ على شراء القطن وتصديره إلى مصر بكميات هائلة. وطالب عضو الاتحاد محمود محمد بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة، اليوم الاثنين، البنك المركزي بتحديد السعر التركيزي للقطن، لجهة أنّ وزارة المالية لم تحدّده بعد.
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