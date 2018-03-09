جموع المصلين في بعض مساجد مدينتي كوستي وربك تتفاعل بقوة مع محاضرات حزب التحرير / ولاية السودان



10:36 PM March, 09 2018 سودانيز اون لاين

حزب التحرير في ولاية السودان-

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حزب التحرير/ ولاية السودان، وهو يسعى مع الأمة، وفيها، من أجل استئناف الحياة الإسلامية، بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة،، أقام أربع محاضرات متنوعة؛ اثنتين منها في يوم الأحد 04/03/2018م، الأولى بمسجد عمر بن الخطاب، بالسوق الكبير بمدينة ربك، بعنوان: ﴿وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوه﴾، عقب صلاة الظهر، والثانية بمسجد خوجلي بمدينة كوستي، بعنوان: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل»، عقب صلاة المغرب. وقدم المحاضرتين الأخ/ عبد الله عبد الرحمن – عضو مجلس حزب التحرير/ ولاية السودان، وإمام وخطيب مسجد الوالدين بالخرطوم.



وفي يوم الاثنين 05/03/2018م، أقيمت محاضرة بمسجد التقوى بمدينة ربك، بعنوان: (الإسلام نظام حياة) عقب صلاة الظهر، وفي يوم الثلاثاء 06/03/2018م، كانت المحاضرة الأخيرة بمسجد السوق الكبير بمدينة كوستي، بعنون: (أحكام البيوع في الإسلام)، عقب صلاة الظهر، وقد قدّم المحاضرتين، إبراهيم عثمان أبو خليل، الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان، وإمام مسجد الزهراء بالخرطوم.



ولقد تفاعل جموع المصلين في هذه المساجد تفاعلاً يؤكد مدى حيوية هذه الأمة، وحبها للإسلام، ولحملة دعوة الإسلام والخلافة، وأظهر مدى شوقهم للعيش في ظل دولة الإسلام، دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، ومطالبين المحاضرين بمواصلة مثل هذه المحاضرات، ليقف الجميع على هذه الأفكار والمفاهيم، التي لم يجدوها إلا عند حزب التحرير؛ الرائد الذي لا يكذب أهله.



إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان



