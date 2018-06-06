جمع 13 ألف قطعة سلاح بشمال كردفان

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06-06-2018, 06:21 PM

صحيفة الصيحة السودانية
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جمع 13 ألف قطعة سلاح بشمال كردفان

    06:21 PM June, 06 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    حسين ملاسى




    الأبيض: الصيحة

    كشف مدير شرطه شمال كردفان اللواء شرطة الهادى أحمد الدحيش عن جمع أكثر من 13 ألف قطعة سلاح مختلفة من كافة مناطق الولاية خلال حملات جمع السلاح.

    وقال الدحيش في تصريح لـ"وكالة السودان للأنباء" إن عملية جمع السلاح شاركت فيها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية وأوضح أن تنفيذ خطة جمع السلاح تمت باحترافية كاملة وفق الخطط والبرامج التي وضعت من قبل اللجنة العليا لجمع السلاح بالولاية. وأشار إلى أن الحملة وجدت التجاوب من كافة مكونات الولاية وقال إن الجهود التي بذلت أدت إلى أن تكون الولاية في مقدمة ولايات البلاد في عمليات جمع السلاح لافتاً إلى أن جمع السلاح ساهم كثيراً في خفض البلاغات المتعلقة بالسلاح في كافة الأقسام الشرطية بكافة مناطق الولاية.
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