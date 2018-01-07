جمعية الصحفيين السودانيين بالسعودية تنعى فقيدة قبيلة الإبداع عفاف الصادق



03:47 PM January, 07 2018 سودانيز اون لاين

اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

مكتبتى

رابط مختصر









نعت جمعية الصحفيين السودانيين بالمملكة العربية السعودية الشاعرة والإعلامية والأكاديمية المناضلة الدكتورة عفاف الصادق التي انتقلت إلى رحمة مولاها صباح السبت 6 يناير 2018م بالمملكة العربية السعودية، وجاء في نعي الجمعية:

“وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.

تنعى جمعية السودانيين الصحفيين بالمملكة العربية السعودية الشاعرة والإعلامية والأكاديمية المناضلة الدكتورة عفاف الصادق حمد النيل، رفيقة درب الفنان الكبير أبو عركي البخيت، التي وافتها المنية السبت 6 يناير 2018م في المملكة العربية السعودية.

وبرحيلها تكون الساحة الأدبية والإعلامية قد فقدت أديبة مبدعة، وإعلامية متميزة، ظلت تعبر بما حباها الله من مواهب عن الوطن وقضاياه وهموم إنسانه بصدق المثقف المنتمي الذي ينتصر للمبادئ والقيم، وكانت سنداً وعضداً لرفيق دربها الفنان الكبير أبو عركي البخيت وملهمة ودافعة له، ليمضي في مسيرته الفنية منحازاً إلى الشعب، ومعبراً عنه بصدق ونقاء، وقد كان للجمعية عظيم الشرف في تكريم هذا الثنائي الرائع في الرياض في أمسية تليق بهما؛ تقديراً وعرفاناً لعطائهما المخلص، ولما يمثلانه من نموذج مشرف للمبدع الحقيقي.

والجمعية إذ تشاطر قبيلة الإبداع والفنان أبو عركي البخيت وأسرته الكريمة الأحزان في هذا المصاب الجلل، والفقد الكبير لتتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها في فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً،

إنا لله وإنا إليه راجعون.

رئيس الجمعية

د.حسين حسن حسين”.







