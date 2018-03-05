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جمال ادريس..الانتفاضة قادمة والشارع لم يتوقف ولا تراجع عن وحدتنا

05-03-2018, 11:26 PM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2829

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جمال ادريس..الانتفاضة قادمة والشارع لم يتوقف ولا تراجع عن وحدتنا

    10:26 PM March, 05 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر

    قال ان النظام مرعوب لذلك مازال يعتقل بعض القيادات

    قال القيادي بقوي المعارضة جمال ادريس ان

    وحدة قوي المعارضة تمت ووصفها بانها الطريق الي التغيير الذي يحتاج الي قيادة مخلصة وشجاعة واوضح جمال ان النظام يقف حجر عثرة امام الحريات واشار ادريس الي ان الانتفاضة عمل سلمي وجماهيري واردف ( ثورتنا سلمية سلمية تتوج بالعصيان المدني ولذلك لن نتراجع عنها)وزاد( نحن ماضون في طريق تغيير النظام واسقاطه) وقلل جمال من روح الاحباط التي اصابت البعض بسبب تراجع الاحتجاج والتظاهر واوضح ان التظاهرات عملية طويلة وتوحيد المعارضة ضخ قدرة وطاقة جديدة في الشارع السوداني واردف(الشارع لم يتراجع بل هناك نضالات تحصل يوميا لكن الاعلام لا يسلط عليها الاضواء وحذر الجماهير من القلق والانزعاج من الكلام المفخخ الذي يطلقه الاعلام الحكومي وقال ادريس نحن واثقون من الحراك الجماهيري ونري ان هناك تحول نوعي في عمل المعارضة التي قدمت قياداتها في الشارع لذلك تحتفظ السلطة ببعض المعتقلين الذين لم يتم اطلاق سراحههم وماتم من اطلاق سراح بعض القيادات كان مسرحية هزيله وترتيب خايب
    مشيرا الي وجود عوامل مساعدة علي ذلك مثل لها بالفقر والاوضاع الاقتصادية ومعاش الناس التي صارت في غاية السوء والميزانية الاخيرة تعكس فشل وعجز النظام الذي صارت خزينته خاوية تماما وتابع( قيادات النظام كيسم فاضي) لذلك دمروا المشاريع الاقتصادية وافقروا الناس وهذا النظام وصل الي نهاياته وكل الظروف الموضوعيه لاسقاطه وكنسه متوفرة وثقتنا كبيرة في شعبنا وردا علي علاقة السودان الخارجية مع دول الجوار وصفها بلعبة عض الاصابع ومحاولة لكسب نقاط وزاد(لعب ساكت ) ووصف جمال الحريات غائبه ومازال الهجوم علي الصحافة مستمرا وكذلك محاكمة الصحفيين حيث مازال الصحفي كمال كرار معتقلا
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