جريمة مروعة تهز كسلا .. شاب يقتل والده

الخرطوم: مسرة شبيلي لقي رجل في الستين من عمره مصرعه طعناً على يد ابنه البالغ من العمر 20 عاماً، وكشفت مصادر موثوقة أن الحادث وقع صباح أمس بولاية كسلا، حيث أقدم الشاب على تسديد أربع طعنات بسكين على والده أثناء نومه، وتم نقله إلى المستشفى بموجب أورنيك 8 جنائي إلا أنه فارق الحياة متاثراً بالإصابة، وتم توقيف الشاب على ذمة التحقيق
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