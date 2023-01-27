جريدة لندنية :جامعات السودان… رسوم عالية تفوق قدرة الطلاب والأهل..خشية من تخلي الطلاب عن الدراسة

يخشى السودانيون احتكار طبقة الأغنياء فرص التعليم في البلاد على حساب الفقراء، في ظلّ التصاعد المستمر في التكاليف الدراسية. وكان آخرها فرض الجامعات الحكومية رسوماً مرتفعة على الطلاب. وبدأت جامعة الخرطوم، كبرى الجامعات السودانية وأقدمها، فرض الرسوم الباهظة بقرار خلال الأيام الماضية وتحديداً في الكليات التطبيقية، وبمبالغ أقل بالنسبة للكليات الأدبية. وبلغت الرسوم الدراسية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان 550 ألف جنيه على سبيل المثال، يضاف إليها رسوم تسجيل وكشف طبي لتصل بجملها إلى حوالي ألف دولار، بينما كانت في العام الماضي بحدود 27 ألف جنيه فقط. وتتفاوت الرسوم المالية في الكليات الأخرى بواقع 500 ألف جنيه (نحو 870 دولاراً) لكليات العمارة والقانون والتمريض، و400 ألف جنيه (700 دولار) للمختبرات الطبية والصحة العامة، و300 ألف جنيه (نحو 524 دولاراً) لمدرسة العلوم الإدارية والطب البيطري والحاسوب والرياضيات، بينما بلغت الرسوم الدراسية 250 ألفا (نحو 437 دولاراً) لبقية الكليات.
وانتقلت حمى الزيادة إلى جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، التي فرضت رسوماً بنسبة زيادة عن العام السابق تتراوح ما بين 300 إلى 1000 في المائة، وزيادات أخرى على الدفعات السابقة. الأمر نفسه انسحب على جامعات سودانية أخرى. ولاقت الزيادات في الجامعات اعتراضات واسعة من الطلاب وأسرهم، ونُظمت وقفات احتجاجية بأكثر من جامعة، وقرر بعض الطلاب عدم التسجيل. كما تظاهر الطلاب في جامعة السودان وأضربوا عن الدراسة، فقرّرت إدارة الجامعة تعليق الدراسة بأحد المجمعات خلال الأيام الماضية.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق January, 23 2023
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