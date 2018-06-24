جامعة برلين تستضيف دكتور صبّار في محاضرة عن فنون العمارة النوبية



03:31 AM June, 23 2018 سودانيز اون لاين

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تدشن جامعة برلين التكنولجية بالتعاون مع المعهد الألماني للآثار مركزاً لأرشفة وتوثيق الحضارة النوبية، وتقام على شرف تلك الفعالية محاضرات عن التراث والثقافة النوبية، يتحدث فيها كل من:

1/ الدكتور / مهندس / عبدالله صبّار في محاضرة عن الحضارة وفنون العمارة النوبية.

2/ العالم والمؤرخ بروفسير/ هيرمان بيل للحديث عن اللغة النوبية.

3/ بروفسير كريسين هورد لااستاذة بمعهد الدراسات الإفريقية والآسيوية بجامعة لندن في محاضرة عن الحضارة النوبية.

وذلك يومي 25 ــ 26/ يونيو الجاري.

