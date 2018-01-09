جامعة الخرطوم: الانتحال العلمي سرقة

الخرطوم:آخرلحظة أكد عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الخرطوم،بروفيسور صلاح أحمد إبراهيم، أن الانتحال العلمي يعتبر نوعاً من السرقة ومخالفة لأخلاقيات البحث العلمي، ويُعرض المنتحل لعقاب أكاديمي، ووصف الانتحال بأنه «نقل أفكار شخص ما والإدعاء أنها لشخص آخر دون مرجعية لصاحبها»،وطالب بروفيسور صلاح أحمد في محاضرة عن الانتحال العلمي نظمتها كلية الدراسات العليا بقاعة الشارقة أمس (الاثنين)، بضرورة الالتزام بأخلاقيات ومعايير البحث العلمي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة