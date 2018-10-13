توقيف 100 طالب في أحداث جامعة الجزيرة

ألقت السلطات القبض على أكثر من "100" طالب على خلفية عمليات تخريب وحرق مباني كلية الدراسات التجارية جامعة الجزيرة بمدينة الهلالية.
وقال عميد كلية الدراسات التجارية بالهلالية د. حسن موسى عيسى في تصريح لـ "وكالة السودان للأنباء" أمس، إن السلطات أوقفت أكثر من "100" طالب على خلفية عمليات تخريب وحرق لمباني الكلية التابعة لجامعة الجزيرة.
وأكد عيسى قيام مجموعات من الطلاب تحركت من داخلية الكلية، وتعمدت حرق مكاتب الوحدة الحسابية والاستيلاء على مبالغ مالية ومستندات مهمة كانت داخل الخزينة بعد سحبها إلى الداخلية وكسرها وإلقائها داخل بئر السايفون.
وأشار إلى اتلاف الطلاب معمل الحاسوب، ومكتب التسجيل والامتحانات، وعدد من القاعات، والمكاتب اﻹدارية إضافة للكافتيريا.
واستنكر عيسى هذا السلوك الطلابي الذي وصفه بالمشين، وقال إنه لا يشبه المجتمع السوداني المسلم.
من جهته، اعتبر عميد شؤون الطلاب بجامعة الجزيرة د. رضوان أحمد قسم السيد ما أقدم عليه الطلاب سلوكاً "إجرامياً"، وطالب الضالعين في حادثة كسر ونهب الخزينة بتسليم أنفسهم للقضاء".
وأكد استخدام الطلاب للملوتوف في إشعال الحرائق، ولفت إلى أن استجابة الطلاب لنداء إلقاء السلاح قد حال دون تدخل الشرطة لاحتواء الموقف".
وعبر عن أسفه العميق لهذا التعامل، وشدد على أنه لا أخلاقي في مؤسسات ذات قيمة تربوية أعدت كمنابر للمعرفة.
وأكد أن القضية ستجد طريقها للقضاء والقانون ليتم التعامل مع كل الخارجين عن القانون.
وكانت إدارة الجامعة، قد أعلنت تعليق الدراسة بالكلية لأجل غير مسمى بسبب الدمار والخراب الذي ألحقه الطلاب بالكلية.
ما حدث ويحدث في جامعة الجزيرة يدل على تدني القيم الاخلاقية بشكل مريع جدا جدا لما يسمون بالكيزان وايضا نفاق وزيف من يدعون التدين فكيف يتم ترويع اخواتنا ةبناتنا الحرائر في عقر دارهن في السكن الداخلي والتحرش بهن
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