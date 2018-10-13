توقيف 100 طالب في أحداث جامعة الجزيرة

08:51 PM October, 13 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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ود مدني: الصيحة



ألقت السلطات القبض على أكثر من "100" طالب على خلفية عمليات تخريب وحرق مباني كلية الدراسات التجارية جامعة الجزيرة بمدينة الهلالية.



وقال عميد كلية الدراسات التجارية بالهلالية د. حسن موسى عيسى في تصريح لـ "وكالة السودان للأنباء" أمس، إن السلطات أوقفت أكثر من "100" طالب على خلفية عمليات تخريب وحرق لمباني الكلية التابعة لجامعة الجزيرة.



وأكد عيسى قيام مجموعات من الطلاب تحركت من داخلية الكلية، وتعمدت حرق مكاتب الوحدة الحسابية والاستيلاء على مبالغ مالية ومستندات مهمة كانت داخل الخزينة بعد سحبها إلى الداخلية وكسرها وإلقائها داخل بئر السايفون.



وأشار إلى اتلاف الطلاب معمل الحاسوب، ومكتب التسجيل والامتحانات، وعدد من القاعات، والمكاتب اﻹدارية إضافة للكافتيريا.



واستنكر عيسى هذا السلوك الطلابي الذي وصفه بالمشين، وقال إنه لا يشبه المجتمع السوداني المسلم.



من جهته، اعتبر عميد شؤون الطلاب بجامعة الجزيرة د. رضوان أحمد قسم السيد ما أقدم عليه الطلاب سلوكاً "إجرامياً"، وطالب الضالعين في حادثة كسر ونهب الخزينة بتسليم أنفسهم للقضاء".



وأكد استخدام الطلاب للملوتوف في إشعال الحرائق، ولفت إلى أن استجابة الطلاب لنداء إلقاء السلاح قد حال دون تدخل الشرطة لاحتواء الموقف".



وعبر عن أسفه العميق لهذا التعامل، وشدد على أنه لا أخلاقي في مؤسسات ذات قيمة تربوية أعدت كمنابر للمعرفة.



وأكد أن القضية ستجد طريقها للقضاء والقانون ليتم التعامل مع كل الخارجين عن القانون.



وكانت إدارة الجامعة، قد أعلنت تعليق الدراسة بالكلية لأجل غير مسمى بسبب الدمار والخراب الذي ألحقه الطلاب بالكلية. |Articles |News |مقالات |بيانات