توقيعات بالبرلمان لاستدعاء رئيس مجلس الوزراء القومي

البرلمان ـــ حسن محمد علي كشف نواب في البرلمان القومي عن استدعاء لرئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية، وقال النواب الذين أطلعوا (اليوم التالي) على كشف يحمل توقيعات (22) عضواً، إن الاستدعاء الهدف منه الوقوف ومعرفة الأوضاع الاقتصادية في البلاد بصورة عامة، حسب قولهم.
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