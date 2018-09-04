توقف معظم مراكز غسيل الكلى لانعدام الايبركس والمحاليل الطبية



00:07 AM September, 03 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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تسبب انقطاع الايبركس والمحاليل الطبية في توقف معظم مراكز غسيل الكلي وتعطلها عن مزاولة عملها وتفيد المتابعات أن قطاع الدواء يعاني من أزمة بسبب السيولة وعدم توفير بنك السودان لدولار الدواء وتراكم مديونيات وصفها مراقبون بالكبيرة علي البنك من شركات الأدوية. واشار مراقبون الى ان انقطاع الايبركس والمحاليل الطبية في وقت يرتفع فيه عدد المصابين بالفشل الكلوي الي(6500) مريض. وكنا قد ناقشنا سابقا عن الميزانية الصفرية للصحة في موازنة هذا العام وخطورة رفع الدولة يدها بالكامل عن الصرف علي الصحة .