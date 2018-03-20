توقف العاملون بمشرحة مدينة ود مدني عن العمل

توقف العاملون بمشرحة مدينة ود مدني بولاية الجزيرة عن العمل ،احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ شهر سبتمبر من العام الماضي الى جانب ضعف أموال التسيير التي بلغت ألف جنيها شهرياً. ورفع العاملون مذكرة للمدير العام لوزارة الصحة بالولاية أعلنوا عبرها توقفهم عن العمل بالمشرحة وكشفت المذكرة عن تكدس (21) جثة مجهولة الهوية و(17) جثة حديثي الولادة فى ثلاجة (موز) هي السبيل الوحيد لحفظ جثث الموتى ، نتيجة لعدم وجود ثلاجات حفظ الموتى بالمشرحة.
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