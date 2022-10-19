تورّط موظف ببنك الخرطوم في سرقة أرصدة العملاء

ضبطت مباحث شرطة وادي حلفا بالشمالية عناصر شبكة إجرامية تنفذّ أخطر عمليات الاحتيال والسطو عن طريق تطبيق بنكك.
وتستهدف الشبكة بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة، الأربعاء، أرصدة العملاء ببنك الخرطوم.
وكشفت صحيفة الانتباهة، عن إقرار زعيم الشبكة بتورّط موظف ببنك الخرطوم في تسريب المعلومات لأفراد الشبكة عن حسابات العملاء التي تمكّنهم من القيام بعملية السطو المصرفي، بجانب تورّط وكيل يتعامل مع شركة سوداني للاتصالات في عمليات قفل شرائح العملاء الضحايا المستهدفين واستخراج بدائل لتلك الشرائح عن طريق شريحة”مرسال
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 18 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة