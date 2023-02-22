تورّط مذيع ومسؤول بالتلفزيون في تزوير بطاقات ضباط شرطة

تمكّنت شعبة المباحث الفيدرالية في أمدرمان وسط من القبض على مذيع معروف ومسؤول بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون انتحلا صفة ضباط شرطة واستغلا بطاقات مزّورة تمّ تزويرها بمباني الهيئة.
وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة، الأربعاء، إنّ الشرطة ضبطت مسؤولاً بقسم التكافل الاجتماعي بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون وبحوزته بطاقة شرطية برتبة ملازم أوّل وفور اقتياده للقسم وبالتحريّ معه، أفاد بأن مذيعًا معروفًا أحضرها.
وأشارت إلى أنّه تمّ القبض على المذيع وضبط بمنزله لابتوب يحتوي على نماذج لاستمارة شرطة برتبة ضابط وبالتحري معه أقرّ بأنّ عملية التزوير كانت تتمّ بأجهزة تخصّ الهيئة وعثر بحوزته على بطاقتين برتب ضباط شرطة
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