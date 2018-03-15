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توجيه تهمة خيانة الأمانة لوكيل وزارة سابق وعدد من الموظفين

15-03-2018, 08:44 PM

صحيفة اليوم التالي
<aصحيفة اليوم التالي
تاريخ التسجيل: 13-03-2015
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توجيه تهمة خيانة الأمانة لوكيل وزارة سابق وعدد من الموظفين

    08:44 PM March, 15 2018

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    صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم – مي عز الدين
    اتهمت محكمة حماية المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي محمد المعتز ﻭﻛﻴﻞ ﻮﺯﺍﺭﺓ البيئة السابق واثنين من الموظفين بأنهم وبوصفهم موظفين من وزارة البيئة قاموا بالتعاقد مع شركة يديرها المتهم الرابع وخالفوا العقد واستوردوا أجهزة رصد بيئي غير مطابقة للمواصفات، بما يفوق (3) ملايين جنيه سوداني، وحققوا كسبا غير مشروع للمتهم الرابع، ووجهت للمتهمين الأول والثاني والثالث تهماً تتعلق بمخالفة قانون الشراء والتعاقد ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية وخيانة الأمانة من القانون الجنائي، واتهمت المحكمة المتهم الرابع صاحب الشركة لكونه أخذ مبلغ الأجهزة قبل توقيع العقد وقيامه باستيراد أجهزة رصد بيئي غير مطابقة للمواصفات، ووجهت له تهمة استلام المال المسروق ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد.
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