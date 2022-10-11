توجيه تهمة الارهاب والابتزاز لمحامي شهير في الخرطوم

وجهت رسمياً محكمة جنايات امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم تهماً للمحامي الشهير الذي ادعي انه يقوم برشوة وشراء ذمم القضاء والنيابة والشرطة وأنه يكسب قضائه،وأن اي قضية يدخلها في جيبه- على حد قوله للشاكي وأمام الشهود وداخل المحكمة -. تحت المواد 144ارهاب والماده176 ابتزاز من القانون الجنائي السوداني لعام 1991م المتعلقة بالمادتين المذكورين أعلاه. وكان الشاكي فيها رجل الأعمال (أ. أ) ، تقدم في البلاغ رقم 1606، ضد المحامي الشهير وكانت المحكمة قد استمعت في جلساتها السابقة بعد التوقف لأقوال شهود الاتهام الذين أكدوا ان المتهم تفوه وتحدي الشاكي بأنه يستطيع شراء ذمم القضاء والنيابة والشرطة ، وشهدت المحكمة شداً وجذباً بين المتهم والشاكي الذي ذكر في اقواله ان القضية شهدت تدخلات كثيرة من مسؤول سابق في الجهاز القضائي وتمت خلال هذه التدخلات تغيير القاضى بقاضي اخر عدة مرات. وكان المتهم قال أمام المحكمة ان القضايا في جيبه – علي حد قوله-، الأمر الذي ارعب الطرف الثاني صاحب البلاغ الشاكي ، وذلك لإرهابه
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 08 2022
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