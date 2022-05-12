توجيهات عاجلة من مجلس السيادة حول حادثة بري وتفاصيل جديدة

كشفت مصادر موثوقة عن توجيهات من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان للجهات المسؤولة عن التحري في قضية شقة بري الإسراع بالكشف عن مرتكب جريمة بري امتداد ناصر التي راح ضحيتها أٌم وأبنائها الاثنين، وتقديم المتهمين إلى العدالة في أسرع وقت، معتبراً الجريمة أنها تمس أمن المواطن.
في ذات السياق علمت (التيار) من مصادر أن الشرطة كونت فريق تحري على مستوى رفيع من المهنية أسفرت تحرياتهم عن معلومات مهمة جداً عن مرتكب الحادثة، وأشارت المعلومات إلى أن التحريات شملت إفادات مهمة للعاملة بمنزل الأسرة وشخص آخر شمله التحري واستدعت الشرطة رب الأسرة وحققت معه حول ملابسات الحادثة.
وقال المصدر: إن أي سلاح يرتكب به جريمة أو تتم سرقته من المالك يتم فتح بلاغ ضد المالك إلى حين انتهاء التحريات ومعرفة ملابسات الحادثة ومن ثم توجيه التهمة النهائية، وكانت شرطة بُري امتداد ناصر تلقت بلاغاً عن جريمة قتل سيدة وأبنائها الثلاثة من قبل مجهول مستخدماً مسدساً نارياً الحادية عشرة مساءً، وفور البلاغ تحركت الشرطة ومسرح الحادث وتم تحريز المكان وتوقيف الأب وتم التحقيق معه وإطلاق سراحه ومن ثم تم تحويل الجثامين إلى مشرحة أم درمان لمعرفة أسباب الوفاة. وتشير متابعات (التيار) إلى توقيف الشرطة لبعض المشتبة بهم وأن الشرطة كوَّنت فريقاً للتحري لكشف غموض الجريمة التي هزت الرأي العام
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق December, 04 2022
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