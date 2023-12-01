تنامي التحذيرات من تفشي المخدرات في السودان وامتلاء مراكز علاج الادمان

تزايدت التحذيرات من خطر تعاطي المخدرات وسط الشباب في السودان فيما امتلأت مراكز العلاج بالراغبين في التعافي.
وتفشت على نطاق واسع ظاهرة تعاطي المخدرات خاصة الكيمائية منها مثل الآيس أو الكريستال..
بدورها، ابتدرت نقابة الصحفيين السودانيين، الثلاثاء، مبادرة للتوعية بمخاطر المخدرات، تحدث في فعاليتها عضو لجنة الاستشاريين والأختصائيين الطبيب علاء الدين الدين نقد.
وكشف نقد عن امتلاء المراكز الحكومية لعلاج مُدمني المخدرات، قائلا انها “لا تملك قدرة على استيعاب مزيدا من الحالات مما دفع الأطباء إلى علاجها في المنازل فيما يُفترض إقامة المدمن في المركز لحين التعافي”.
وقال إن تكلفة علاج الإدمان الأولية بالمراكز الحكومية تترواح بين 600 إلى 700 ألف جنيهًا.
وأكد الطبيب نقد عدم وجود إحصائيات دقيقة بعدد المدمنين، لكنه أشار إلى أن “ارتفاع معدلات الدخول لمستشفيات طه بعشر والتيجاني الماحي ومركزي حياة وإدمان، دليل على ارتفاع نسب المتعاطين”.
وتتحدث مراكز علاج الإدمان الخاصة عن ارتفاع اعداد مدمني المخدرات الراغبين في العلاج فيها، وذلك على الرغم من التكلفة العالية التي تصل إلى أكثر من 100 ألف جنيه يوميًا؛ وهو مبلغ لا يستطيع معظم السودانيين توفيره .
وكشف نقد عن انتشار تعاطي المخدرات في عدد عطبرة، شمالي السودان، وهو ما أضعف الاحتجاجات ضد الحكم العسكري في المدينة
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق January, 10 2023
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