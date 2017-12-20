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تمدد أزمة الخبز والوقود وإرتفاع الاسعار بالعاصمة والولايات

09:50 PM December, 20 2017 سودانيز اون لاين

اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

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الخرطوم:الايام

إتسعت إزمة الوقود والخبز وإرتفاع الاسعار بالعاصمة الخرطوم وعد كبير من الولايات ويلاحظ أصفاف السيارات والشاحنات في طوابير طويلة امام محطات الوقود لشراء الجازولين ،وكان برلمانيون قد حذروا الاسبوع الماضي من فجوة غذائية بالبلاد بسبب تدني إنتاج الذرة لهذا الموسم، وطالبوا بوقف تصدير ذرة المخزون الإستراتيجي. وحذر عضو لجنة الزراعة بالبرلمان محمود عبد الجبار من كارثة قد يواجهها المواطن في معاشه، نتيجة لتدني إنتاج الذرة والدخن بولايات القضارف والنيل الأزرق وولايات كردفان ودارفور. وأبدى تخوفه من وصول الأسعار لدرجة يصعب فيها على المواطن شراءها مشيرا إلى أن جوال الدخن في الفاشر بلغ 1200 جنيها ويتوقع وصوله لـ1500 عقب ثلاثة أشهر قادمة،وأكد عضو لجنة الزراعة يعقوب السيد حامد عن تلف 25% من المخزون الاستراتيجي للمحاصيل بالبلاد، نتيجة لسوء التخزين. وقال المزارع حيدر عبد اللطيف البدوي إن أسعار المحاصيل بالقضارف ارتفعت بصورة مفاجئة موضحا أن سعر أردب الذرة ارتفع إلى ألف جنيه. وقال إن الحكومة لا تملك الآن أي مخزون استراتيجى من الذرة عدا الذرة المخصصة للزكاة،وفي السياق أشتكي مواطنو مدينة حلفا الجديدة بولاية كسلا من أزمة حادة في الرغيف، وقالوا إن الأزمة شملت عدداً من قرى حلفا الجديدة، واشاروا الى أن المدينة وعدداً من قراها شهدت اصطفافاً للمواطنين أمام المخابز، واشتكى مواطنون من قرى مختلفة من توقف أكثر من 30 مخبزاً عن العمل بسبب شح الدقيق وارتفاع سعره، و اوضحوا أن سعر قطعة الخبز الواحدة ارتفع الى جنيه في بعض القرى،وفى كوستي اشتكى المواطنون أيضا من أزمة فى الرغيف وشهدت المخابز في الأسواق والأحياء تكدس صفوف المواطنين، وأغلقت بعض المخابز أبوابها مبكراً للشح الكبير في الدقيق. وكانت لجنة أمن محلية ربك عقدت اجتماعاً مع اتحاد المخابز بعد إغلاقها احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدقيق، وأصدر معتمد ربك موسى الصادق قراراً بأن تبيع المخابز ثلاثة أرغفة بجنيهين. وفي ولاية البحر الاحمر إشتكى مواطنو مدينة سواكن من أزمة حادة في الرغيف منذ أكثر من شهر،وقالوا إن هناك ازدحاما واصطفافا أمام المخابز لساعات طويلة دون الحصول على الخبز، وأوضحوا أن المطاعم لجأت لجلب الخبز من بورتسودان بسبب الأزمة. وحمّل مواطنون حكومة الولاية مسؤولية الأزمة مطالبين السلطات بالإسراع في توفير الدقيق للمخابز،وفى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل اشتكى المواطنون من أزمة خانقة في الخبز والوقود. وكشف عدد من المواطنين عن توقف عدد من المخابز عن العمل بسبب عدم توفر الدقيق. وأشاروا إلى الصفوف الطويلة أمام المخابز التي تعمل بربع طاقتها بسبب تقليص حصصها من الدقيق إلى أربع جوالات في اليوم. وقال المواطنون إن هناك ازدحاما شديدا في مواقف المواصلات بسبب شح البنزين والجازولين مشيرين إلى توقف عدد كبير من المركبات عن العمل،وفى مدينة الأبيض بشمال كردفان اشتكى المواطنون من أزمة حادة فى البنزين وجددوا شكواهم من استمرار ازمة الرغيف. وقال شهود إن هناك صفوفا طويلة للعربات أمام محطات الوقود، مشيرين إلى أن الأزمة بدأت من يوم الثلاثاء. وجدد المواطنين شكواهم من استمرار ازمة الرغيف وأكدوا تفاقم الأزمة حيث أصبح المواطنون يتنقلون من فرن الى فرن بحثا عن الرغيف. وطالب المواطنون حكومة الولاية بتوضيح أسباب الأزمة. وفي مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان اشتكى المواطنون من ارتفاع اسعار السلع الاساسية حيث ارتفع سعر جوال الدخن من (800) إلى (1100) جنيها، وكيلو السكر من (14) إلى (16) جنيها وكيلو البقر من (80) الى (100) جنيها والضأن من (90) الى (130) جنيها، وكيلو اللبن البودرة من (95) الى (150) جنيها.وفى ولاية شرق دارفور قال المواطنون أن كيلو رطل السكر ارتفع من (10) إلى (15) جنيها، وسعر زجاجة الزيت ارتفع من (24) الى (30) جنيها وكيلو البقر من (80) الى (100) جنيها والضان من (90) الى (120) جنيها. وفى ولاية البحر الاحمر ارتفع كيلو البطاطس من (22) الى (25) جنيها، وقارورة الزيت من (35) الى (40) جنيها كيلو السكر من (14) إلى (16) جنيها وطلب الفول من (12) إلى (15) جنيها. وفى ولاية سنار قال المواطنون ان سعر جوال السكر زنة (10) كيلوإرتفع من (90) جنيها إلى (170) جنيها وجركانة الزيت من (135) إلى (180) جنيها وصابون الغسيل من (5) الى (7) جنيها. وأشاروا إلى وجود أزمة فى الرغيف وانعدامها فى الدكاكين داخل الأحياء. وفى ود مدني بولاية الجزيرة اشتكى المواطنون من أزمة حادة فى الرغيف، وعبر عدد من المواطنين عن تذمرهم نتيجة وقوفهم فى صفوف أمام المخابز، ولفترات طويلة لأخذ حصتهم من الرغيف. وفى الولاية الشمالية شهدت المدن الرئيسية أزمة خانقة فى الوقود والرغيف بجانب ارتفاع شديد فى أسعار السلع الاستهلاكية. وكشف المواطنون عن ارتفاع سعر جالون البنزين إلى 45 جنيها بدلا من (35) جنيها. وأشاروا إلى وجود أزمة شديدة فى الرغيف في مدن الولاية وأريافها. وقال المواطنون إن أزمة البنزين والجازولين بدأت منذ ثلاثة أسابيع نتيجة تأخر وصول حصة الولاية من الوقود. وأكدوا انعدام الجازولين بالأسواق عدا السوق الأسود.



وفي المقابل أعلن المهندس صلاح الإمام مدير إدارة البترول بولاية الجزيرة عن وصول 60 ألف جالون من البنزين للولاية صباح امس لتغطية إحتياجات الولاية .وأكد الإمام على إستمرار إمداد المواد البترولية للولاية مشيرا إلى أن جملة إستهلاك ولاية الجزيرة من المواد البترولية منذ الأول من يناير من العام الجاري وحتى تاريخ اليوم من شهر ديسمبر بلغ 62 مليون جالون بنزين وجازولين منها 35 مليون جازولين و27 مليون بنزين. ودعا المواطنين لشراء الإحتياج الفعلي من المواد البترولية مؤكدا على أن الولاية تشهد إستقراراً تاماً في إمداد كافة المواد البترولية . |Articles |News |مقالات |بيانات