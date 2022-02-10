تلاميذ يُغَادِرُون مقاعد الدِّراسة بسبب الأوضاع الاقتصاديّة

تزامناً مع بدء العام الدراسي اليوم الأحد، قال أولياء أمور، إنهم فقدوا الرغبة في إرسال أبنائهم للمدارس هذا العام نتيجةً للأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، فضلاً عن فقدان بعض التلاميذ الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على درجات توفر لهم مقاعد دراسية في المرحلة الثانوية وعدم تمكُّن أسرهم من إرسالهم للمدارس الخاصة بسبب الرسوم العالية.
وفضّل عدد من أولياء الأمور في حديثهم لصحيفة (الصيحة)الصادرة اليوم الاحد إرسال أبنائهم لسوق العمل بدلاً من مقاعد الدراسة.
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