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تكريم باحث سوداني بالسعودية - عضو بسودانيزاونلاين

02-01-2018, 10:13 AM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2756

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تكريم باحث سوداني بالسعودية - عضو بسودانيزاونلاين

    10:13 AM January, 02 2018

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    كرم وزير الحرس الوطني بالسعودية الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، الدكتور انور الصديق احمد، الفائز بجائزة الابحاث العلمية والطبية نظير ابحاثة المنشورة في مجالات الصحة العامة، الأوبئة، والإحصاء. التكريم كان ضمن فعاليات "المنتدى السنوي الثامن للأبحاث الطبية " ٥-٧ ديسمبر ٢٠١٧، بعنوان "الازدهار الوطني عبر الأبحاث الطبية والابتكار"، والذي نظمه مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية. الدكتور انور تخرج من جامعة الجزيرة عام ٢٠٠١ ونال درجة الماجستير في علوم الاحصاء عام ٢٠٠٤ ودرجة الدكتوراة في الاحصاء الحيوي في عام ٢٠١٠ من جامعة فرجينيا كومنولث بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل حاليا استاذ مشارك بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض وبعض الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية

    مرفق صورة التكريم
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