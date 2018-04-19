تقرير يكشف عن فساد واسع بإحدى شركات بصات الولاية

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صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



كشف تقرير صادر عن الإدارة المالية بشركة البريمت التي استحوذت على 172 بصًا من بصات ولاية الخرطوم من وزارة البنى التحتية في الفترة من 2013-2016 عن عملية فساد واسعة شملت سرقة ماكينات بصات وإسبيرات ونهباً لممتلكات الشركة فضلًا عن نهب إيرادات البصات التى كانت تعمل في النقل العام بولاية الخرطوم.



وطالب التقرير الذى قدم لوزير البنى التحتية السابق، حبيب الله، بتشكيل لجنة تحقيق في سرقة أجزاء من البصات ونهب إيراداتها ونهب ممتلكات الشركة بواسطة منسوبي جهة- حددها التقرير تتبع لولاية الخرطوم بمحليات الولاية السبع - فى الفترة آنفة الذكر.



وقال التقرير إن الفترة أعلاه شهدت العديد من التجاوزات المالية والفنية وسرقة ونهب أموال وماكينات بصات وإسبيرات دون مساءلة أو محاسبة. وأشار التقرير إلى أن الفساد تنامى في الشركة حتى دمرت البنية التحتية لها وتعطل 162 بصًا من جملة 172 بصاً تعطيلًا كاملًا فى ظل قيادة مسؤول كبير في الشركة.



وأوضح التقرير أن المسئول المعني يدين للشركة بمبلغ (160) ألفًا و(853) جنيهًا عبارة عن إيرادات البصات العاملة بمحلية شرق النيل والتى كان مسؤولًا عنها. وأشار التقرير إلى اختفاء وسرقة قطع غيار بصات من ماركة "اسكانيا" قيمتها 85 ألف جنيه بجانب سرقة 4 بصات مدون بها بلاغات لدى قسم شرطة الشجرة وقسم الإمام مالك بأمبدة بالأرقام (1039) و(4241) و(4242) والبلاغ ( 1659).



– تفاصيل لاحقًا.