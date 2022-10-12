تقرير وميزانية خلاص القضارف لمشروع السلام في الغابة مبادرة القضارف للخلاص

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12-10-2022, 08:45 PM

منتدى شروق الثقافي
<aمنتدى شروق الثقافي
تاريخ التسجيل: 03-21-2014
مجموع المشاركات: 64

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تقرير وميزانية خلاص القضارف لمشروع السلام في الغابة مبادرة القضارف للخلاص

    08:45 PM December, 10 2022

    سودانيز اون لاين
    منتدى شروق الثقافي-Sudan
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    تقرير وميزانية خلاص القضارف لمشروع السلام في الغابة
    مبادرة القضارف للخلاص
    بالتعاون مع منتدى شروق الثقافي
    مشروع السلام في الغابة

    كان الغرض من هذا المشروع هو تعزيز السلام في غابة الفيل والحفاظ على الغابة ومنع الزراعة الجائرة فيها حيث أصبحت الغابة في السنين الاخيرة مكان للصراع بين الرعاة والمزارعين ومن الملاحظ ان هذه المسالة تشكل تهديدا للنسيج الاجتماعي بصورة عامة.
    لذلك كانت المبادرة حريصة على ان تحدث اختراقا وتبادر بنداء يوقف هذا العبث.
    لذلك كان لابد من تنفيذ مثل هذه المشاريع .
    تم استلام تمويل قدره (840) ألف جنيه من منتدى شروق في مطلع سبتمبر 2022 نفذت المبادرة المشروع متمثلا في ندوة عقدت في قرية الرواشدة في يوم الخميس الموافق الثامن من سبتمبر 2022 بحضور ممثلين المجتمعات المحيطة بالغابة بعدد يقدر ب (67)شخص وأكد الحاضرون على حرصهم للتعاون في تعزيز السلام في الغابة.
    كما نفذت المبادرة ورشة في يومي الاثنين والثلاثاء 19-20 سبتمبر-2022 بحضور عدد عشرين متدرب ممثلين لقرى الرواشدة، وود الناير، ودار الزين، والشواك، وممثلين من منظمات المجتمع المدني وقد خرجت تلك الورشة بالتوصيات التالية:
    1-ان يتم قفل الغابة ومنع الزراعة فيها.
    2-ان يتم تحويل مسارات المرعى بعيدا عن الغابة.
    3-ان يتم تنظيم وقفات احتجاجية لايصال الرسائل للجهات المعنية
    4- ان يتم انشاء منظمة متخصصة في مجالات البيئة والغابات ومشاركة مجتمعات الغابة فيها.
    5- أن يعاد استزراع الغابة بأشجار ذات عائد جيد مثل الطلح والهشاب
    6- أن يكون هناك ورش وندوات توعوية داخل وحول محيط الغابة للتعريف بدور الغابة البيئي والاقتصادي.
    وبالنسبة للتحديات التي واجهت المبادرة نظرا لحداثة تجربتنا في تنفيذ المشاريع الممولة لا بد أن تكون هناك اخطاء غير مقصودة قد وقعت ولكن لم تؤثر على انجاح المشروع.
    انتهى

    مرفق الميزانية




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