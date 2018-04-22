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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) تقرير عن حفل تكريم المرأة السودانية بالدمام والذي نظمه الملتقى الاجتماعي الثقافي بالمنطقة الشرقية

08:57 PM April, 22 2018 سودانيز اون لاين

اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

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بقلم محمد صلاح مختار

مقدمة :

في اجواء اسرية سودانية حميمية نظم الملتقى الاجتماعي الثقافي الاجتماعي امسية حفل تكريم للمرأة السودانية بالمنطقة الشرقية في امسية عنوانها العرفان ورد الجميل لعطائها الممتد في شتى المجالات .

بدأت الفكرة باقتراح من المهندس بشرى سعيد احد كوادر الملتقى المؤسسين حيث لاحظ غياب مهيرة السودان عن عدد من فعاليات الملتقى الناجحه ووضعت اللجنة التنفيذية المقترح موضع التنفيذ بتكوينها للجنة قومية للإعداد للفعالية ولجنة اخرى لتلقي وفلترة الترشيحات ووضع معايير للتكريم ضمت اللجنة كل من السيد / سيد احمد سلامة الناشط البارز في حقل العمل الاجتماعي بالمنطقة الشرقية لاكثر من ثلاثون عام والسيد بشرى سعيد وممثل اللجنة التنفيذية ورئيسها الدكتور نور الجليل صباحي .

اشتمل البرنامج على :

الافتتاحية بايات من الذكر الحكيم .

كلمة اللجنة التننفيذية – دكتور نور الجليل الصباحي

كلمة الجالية السودانية بالمنطقة الشرقية قدمها البروفسور عبد الله الصديق رئيس الجالية .

فواصل غنائية من كورال رابطة خريجين الجامعات والمعاهد الهندية .

تكريم عدد 17 إمرأة بدروع تذكارية وهدايا رمزية عطور وثياب نسائية مقدمة من محلات ركن النورس للثياب السودانية ومحلات البشرى للثياب السودانية .

فواصل غنائية من الفنانيين سعد البنا وعبد المنعم القضارف .

تكريم الكورال بتوزيع شهادات تقديريه لكل من اعضاء الكورال والفرقة الموسيقية المصاحبة .

تكريم عضو الملتقى عثمان سلطان الذي ظل يوثق بعدسته باحترافية لكل فعاليات الملتقى .

كما تم السحب على عدد ( 4 ) تذاكر سفر مقدمة من الخطوط الاثيوبية وعدد ( 4 ) تذاكر سفر مقدمة من طيران تاركو للمحتفى بهن واسرهن .

تقديم دروع تذكارية لرعاة الامسية وهم السيد / قرشي الوكيل احد اعضاء الملتقى البارزين وكل من الخطوط الاثيوبية وطيران تاركو .

قدمت السيدة سكينه العجمي كلمة ضافية ومعبرة نيابة عن المحتفى بهن . قاطها الحاضرون بالتصفيق والثناء عدة مرات .

شاركت في تقديم فقرات الحفل الاعلامية اسراء احمد خيري ابنة عضو الملتقى البارز .

توثيق :

قامت قناة النيل الازرق عبر مندوبها الاخ هيثم يسن بتغطية الاحتفال .

كما قام عضو الملتقى عبد الله السفاح ببث مباشر لفقرات من البرنامج عبر موقع الفيس بوك .

عضو الملتقى عثمان سلطان قام باخراج ومونتاج لفقرات الاحتفال وبثها عبر مجموعة الملتقى في الواتس اب .

تم عرض فيلم توثيقي عن المحتفى بهن مع تلاوة السير الذاتية لهن صاحبت فقرة التكريم .



برقيات و توقيعات بعض الحضور :



ليلة أمس كانت من اجمل الليالي اجدتم وابدعتم واحسنتم في إخراج الفكرة الي فعل وكانت بحق ليلة غير مسبوقة تهانينا لكم ولجميع أعضاء اللجنة التنفيذية في الملتقى الاجتماعي الثقافي وكل من ساهم في إنجاح هذا العمل الكبير محمد علي محمد نصر - نيابة عن رابطة السودان الرياضيه بالمنطقة الشرقية

مس كانت نقلة عظيمة في حركة العمل الاجتماعي و الثقافي في المنطقة الشرقية بالنجاح المنقطع النظير الذي حققه الاحتفال بتكريم حواء السودان بالمهجر .. التحية للجنة التنفيذية للملتقى ولعضويته الفاعلة .. شكرا لكم – السر سيد احمد

مرحبا دكتور

شكرًا جزيلا ... كرمتو وأكرمتووووو ... كان يوم رائع جدا جدا وكرم فات حد الوصف .. عاجزين عن الشكر .. فقط الملاحظة الوحيدة ان لنا أخوة في الغربة نعتز ونفتخر بأنكم خير سند ترفعو الرأس وترفع لكم القبعات ... ولكم من الشكر أجزله .. تعظيم سلااااااام لكم فردا فردا ... ربنا يقدرنا علي رد الجميل كفيتوووو ووفيتوووو أمل حمودي



والله يا ماقصرتو كفيتو ووفيتو وكان يوم جميل - لم نستلم درع وبالنسبة للفلم الوثائقي بس كان شوية ماواضح وخالي من صور والدتي مع انو تم ارسال الصور لكن عموما كان يوم جميل جدا ومشكورين على التعب والتنظيم الممتاز

☝اسرة المرحومة سلوى معتصم

الاخ الغالي والاخوان الاعزاء في المنتدي الثقافي الاجتماعي لكم كل الحب والتقدير والاحترام وانتمً ناس راقين وحلوين وكان احتفالكم بتكريم حواء السودان كان يوما جميل ورايع كاجمالكم وروعتكم وانتمً دايما سباقون للخير وفقكم الله وحفظكم ورعاكم والي الامام الي الامام اخوكم المحب لكم عماد كولينا ريس لجنة التحكيم برابطة الرياضية عن لجنة التحكيم وتسلموا

كان حفل جميل ومبادرتكم راقيه جدا وشكرا انكم كرمتو امي شكرا كتير❤ اسرة عوضية

الدكتور الجليل نور السلام عليكم ورحمة الله بكل صدق وامانة ليس لديكم اخطاء او قصور يستحق الملاحظة بل العكس نقول (ليس في الامكان اجمل مما كان )كنتم التميز والانضباط والعمل الدؤوب الذي يدل علي انكم بذلتم اقصي قصاري الجهد بل كان من الممكن ان تشركوننا في العمل حتي نساندكم ونخفف اعباءكم المثقلة للكواهل كما انه يجب علينا نحن حواءات السودان تكريمكم انتم كملتقي ردا لهذا الجميل فقط انا اود ان اذكركم بأن هناك حواءات جديرات يرفعن الرؤس ويمثلن البلد للغالي محتمل يكون لا تعرفهن كل الجهات فقط للتذكر ولكن هذا لا يعني اي قصور منكم ابد المثل السوداني يقول (الجايات اكتر من الرايحات ) من امثلة هؤلاء الاخت البروف مها سيد احمد عبد الهادي استشارية جراحة الاثداء جامعة الملك فيصل ومستشفي الملك فيصل التعليمي طويلة الباع ذات الشهرة والمكانة العالمية اما كونكم قصرتم او انقصتم شئ حاشا لله كما ننوه فقط لاشارة التحري والدقة في اامؤهل العلمي للمكرمة حتي لا يكون هناك نقد سدد الله خطاكم وبارك في جهودكم سكينة العجمي

أجمل ما في الملتقى أن كثير من الجهود وأكاد أجزم ان جلها تبذل من أعضاء الملتقى خارج اللجنة التنفيذية. خلونا نستقم على امر خدمة إنسان السودان في المنافي. غير ذلك مهما عظم يمكن التفاوض حول عبد الحميد الامين

الجميع يشهد الله ماقصر يوم اكثر من رايع والله شباب لله درهم ليس نفاق ولاأريد من اى واحد شىْ اعمل فى العمل العام لاكثر من ٣٨عام لم تطرق هذه الفكره فى راس اى أحد يعمل ولن يفكروا هذا التفكير معظمهم ولاسف يعيشون فى وهم الشهره والكميرات عمل اشهد بالله دوله مافكرت فيه الكل كان مبتهج عملوا بحياد الجميع كان يدا واحده اشهد سهروا اليالى لاخراج هذا اليوم الجميل الرايع يكفكينا فخرا انه كان نجم هذا اليوم ابونا وحبينا الارباب منتشى ومبسوط الله يعطيه الصحه والعافيه مهما اكتب ومهما اقول لن اوفيكم خقكم فيتوا وكفيتوا يكفيكم كلام امكم الحاجه سكينه لها الشكر اكرر شكرى وتقديرى للجميع سيد احمد سلامة

الحبيب سيد فعلا انا انتشيت فقد كان حدثا اشاد الجميع بروعة هدفه وتم إخراجه بصورة مشرفة وجميلة أسعدت الجميع فشكرا للمنتدي والقائمين عليه اثبتوا فعلا ان الدور العظيم الذي يؤدونه ويتحفونا كل يوم بإنجاز انهم يؤدون رسالة تمنيت دوما ان تكون هي الرسالة الحقيقية للجالية السودانية في دول الاغتراب

بالمناسبة ياحبيبنا سيد بالأمس أحسست اني من ضمن المكرمين فالأستاذة الجليلة معلمة الأجيال فاطمة دياب خليل قريبتي وزميلة دراسة وكفاح قدمت للبلد ابناوبنات مهندسين وطبيبات وأصغرهن ( نورس ) التي حضرت ولادتها أّشرِف اليوم علي رسالتها للدكتوراة .. أليس من حقي أن أنتشي بروفسور ارباب

التحية والتجلة لكم والله انا اعرف احدى المكرمات حتى الان هي ستطير من الفرح والله كانت دفعة معنوية كبيرة لهن ونتمنى لكم التوفيق والسداد يونس كبوش

كانت ليلة غير مسبوقة👍🏾تجلى في إعدادها وتنفيذها رجال ضحوا بوقتهم وانفقوا من حر مالهم وبذلوا جهدهم د. نور الجليل👍🏾المنصوري👍🏾محمد صﻻح👍🏾أبو مها👍🏾والعقد النضيد💞كنتم اقمارا مضيئة في سماوات العطاء والاخﻻص💜نجوما متﻻلئة باﻻلق والبهاء🌷فكر وتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقويم✍🏽لله دركم من رجال🏆 أحمد خيري



اثلجتم صدورنا و واضح من مشاركات الأغلبية ان اليوم كان ناجح و مميز و حقيقة روح البناء و اصلاح الاخطاء في اجواء اخوية هو المطلوب حاليا و في كل حين. اللجنة التنفيذية قامت بدور كبير و تداعى اخرون و نجح اليوم. للامام...

صداح عبيد

يشهد على ربى معظم المحتفى بهم اتصلوا ويشكروا والاغلبيه قالت حافز جديد يزيدهم من العطاء فلكم الاجر انشاء الله سيد احمد سلامة

حلت الشمس مع قمر الابداع اجتمع الضدين عندما تصفو النوايا تأتلق المشاعر نيلا وتخضر الافئدة قيام جلوس لمن فكر ولمن جعل الفكرة واقعا لكم جميعا هامة الشكر نطمع في المزيد وهو طمع مشروع ولو كانت النساء كما كرمتم لفضلت النساء علي الرجال مختار غندور

شكراً الاخوة في اللجنة التنفيذية وقائد مسيرتها الاخ الدكتور نور الجليل وبقية الاخوة وكل الداعمين لهذا الليلة الجميلة والفرح الاتي من زخم الهموم ورهق السنين لكم جميعاً تحية تقدير وانجاز شكراً.. لكم كنتم.. في.. الموعد ..كما عهدناكم تتواصل الفعاليات وانتم بيننا رجال في قامة وطن كبير اسمه السودان فوزي



نهنئكم ونشد علي ايديكم الاخوة في اللجنة التنفيذية.. لجعلكم هذا اليوم يوما مشهود وتاريخا معلوم وليلة ناجحة عامرة بحضور جمعا مقدر ومعتبر لكم الشكر والتقدير علي هذه اللفتة البارعة من تكريم المحتفي بهن من نسائنا اللتي استحقنة عن جدارة وبراعة اصحاب الفكرة والتنظيم...كنا معكم بقلوبنا ونسف لعدم الحضور لظروف العمل والجايات اكتر.. حمزة علي

مجموعة السلام للرياضة والثقافة والفنون تهنئ الملتقى الاجتماعي الثقافي على نجاح فعاليات كرنفال تكريم المرأة السودانية وتعلن مساندتها لجميع الأنشطة والفعاليات . – أحمد خيري رئيس المجموعة .

بسم الله الرحمن الرحيم - برقية عاجلة : رابطة القانونيين بالشرقية :

ليلة تجسد الوفاء لكل مهيرة سودانية ؛ شكراً لكل من ساهم في هذ الجهد المقدر النبيل – رابطة القانونيين بالشرقية عنهم عبد الحليم حران .

قطاع البراعم والناشئين في المنطقة الشرقية يهنئ الملتقى الاجتماعي الثقافي بهذا اليوم الرائع وتكريم المرأة السودانية وهذا ما عودنا عليه الملتقى وتكريم رموز وابناء الجالية السودانية في المنطقة الشرقية فلهم منا الشكر والتقدير . عنهم الأمين العام للبراعم والناشئين بخيت الامين .

مرفقات :

بعض صور المحتفى بهن ولمحات من الحفل .



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