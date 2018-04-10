تقرير صحفي: المؤتمر السابع لملتقى أيوا للسلام والديمقراطية



07:16 PM April, 10 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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انعقد في الفترة من 7-8 أبريل 2018،

المؤتمر السابع لملتقى أيوا للسلام والديمقراطية

في قاعة فيلبس بجامعة أيوا،

مدينة أيوا سيتي، بالولايات المتحدة الامريكية.

احتفل المؤتمرون في بداية الجلسات بالعيد الثالث والثلاثون لانتفاضة مارس ابريل المجيدة

ونظموا وقفة احتجاجية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالسودان.

شارك في المؤتمر ممثلين للقوى السياسية السودانية المعارضة في امريكا.

هذا وقد خاطب المؤتمر في الجلسة الافتتاحية كل من:

سكرتارية ملتقى ايوا للسلام والديمقراطية،

والجمعية السودانية الامريكية لخدمة المجتمع،

وممثلين للقوى السودانية المعارضة.

كما وخاطب المؤتمر عبر وسائل الاتصال:

الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ورئيس قوى نداء السودان،

و د. جِبْرِيل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة،

والأستاذ فاروق ابو عيسى رئيس هيئة قيادة قوى الإجماع الوطني،

والأستاذ على محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة.

أكد المتحدثون على أهمية توسيع الحوار بين أحزابهم وتحالفاتهم،

وصولا لتوحيد قواهم والتنسيق بينها والعمل سويا لإسقاط النظام،

وتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي ومستدام في السودان ونشر السلام في ربوعه.

ناقش المؤتمرون عدة محاور، شملت:

محور وثائق لتشخيص أزمة قوى المعارضة السودانية،

ومحور الوثائق المتداولة،

ومحور السياسات البديلة.

واوراق عن دور الصحافة السودانية،

والعمل المعارض في أمريكا.

هذا وقد اختتم المؤتمر مشيدا بالجهد الكبير الذي قامت به سكرتارية ملتقى ايوا للاعداد،

و كذلك جهود مجتمع ايوا ممثلا في الجمعية السودانية الأمريكية لخدمة المجتمع،

ورابطة الطلاب السودانيين بجامعة أيوا.

وبذلك اختتم المؤتمر أعماله،

واعد بيانه الختامي الذي سوف ينشر فيما بعد.