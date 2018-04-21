تفاقم ازمة مياه الشرب بمدينة الابيض



01:42 AM April, 20 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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تفاقمت ازمة مياه الشرب بمدينة الابيض بسبب جفاف الخزانات ما ادى الى ارتفاع سعر برميل الماء الى 40 جنيها في بعض الاحياء و50 جنيها في احياء اخري .وقالت ربة منزل في الابيض لراديو دبنقا ان ازمة المياه بالمدينة تجاوزت الاحياء الغربية وامدت الى جميع الاحياء حتى سوق المدينة وطالب مواطن في مدينة الابيض السلطات بمعالجة مشكلة المياه المستمرة .وفي شرق السودان اشكي مواطنون بمحلية البطانة بولاية القضارف، من ازمة حادة فى مياه الشرب ، وقال مواطن ان وصول سعر برميل مياه الشرب إلى 100 جنيها . واتهم السلطات بالمحلية بالعرقلة والتضييق على أصحاب التناكر ، وطالب حكومة القضارف بالتدخل لحل مشلكة المياه خاصة وان شهر رمضان على الأبواب.