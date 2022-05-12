تفاصيل مقتل طبيبة في امدرمان على يد مراهق داخل منزلها

قُتلت الطبيبة، إيمان الطيب أحمد عثمان، نهار الأحد،ونعت جمعية اختصاصيي أمراض النساء والتوليد، الطبيبة إيمان وهي استشاري أمراض النساء والتوليد بالمستسفى الصيني بأم درمان.
وعادت الطبيبة إلى منزلها بالفتيحاب ظهر الاحد لتتفاجا بالجاني الذي عاجلها بعدة ضربات من سلاح ابيض كان يحمله.
وقال شهود عيان إن زوج ايمان اول من اكتشف الحادث بعد عودته إلى المنزل
حيث وجد زوجته في الرمق الاخير لتتمكن من اخباره بهوية الجاني وهو جارهم ذو الـ14 عاما.
وفشلت المحاولات لاسعاف الطبيبة المغدورة التي تم نقلها الى طواريء السلاح الطبي حيث فاضت روحها.
و القت الشرطة القبض على متهم بقتل طبيبة إختصاصية النساء والتوليد، بحي الجامعة بأم درمان، وقالت الشرطة في بيان إن بلاغ ورد لقسم شرطة ابوسعد شرق من المواطن (ا أ، أ) يفيد فيه بأنه سمع صوت صراخ بمنزل جارته الطبية اختصاصية النساء والتوليد وعند مدخل الباب وجد زوجها ودخلا المنزل ووجدا المجني عليها ملقاة على الأرض وهي تنزف وأفادت بأن الجاني هو (أ، ح ، ح) الذي أصابها تم إسعافها للمستشفى إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها تم إتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية والقبض على المتهم الذي يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً وضبط السكين أداة الجريمة بإرشاد المتهم نفسه ومازالت التحريات مستمرة
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