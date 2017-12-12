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تفاصيل مثيرة في قضية صاحبة كوافير الثورة

12-12-2017, 06:11 PM

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تاريخ التسجيل: 15-04-2014
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تفاصيل مثيرة في قضية صاحبة كوافير الثورة

    06:11 PM December, 12 2017

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    اخر لحظة-الخرطوم-السودان
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    البرلمان: عمر دمباي
    أقرت وزارة الداخلية بارتكاب ضابط شرطة برتبة مقدم مخالفة، وذلك بتفتيشه محل نساء “كوافير” يتبع لإحدى السيدات و”شقة”، وأكدت أن المقدم ليس من حقه تفتيشها، لجهة أنه محل نساء يتم تفتيشه عبر الشرطة النسائية فقط، وأوضحت الوزارة أن نقل الضابط الذي أجرى عملية التفتيش لرئاسة الوحدة التي يتبع لها تم بتوصية من رئيسه المباشر، وبرأ وزير الدولة بالداخلية بابكر دقنة، في جلسة البرلمان أمس، صاحبة كوافير “الثورة” من تهمة ضبط أسلحة ومخدرات بحوزتها، وقال: قوات الشرطة ضبطت قطعة «حشيش» في سيارة صاحبة الكوافير، وتابع: تم شطب البلاغ لعدم كفاية الأدلة، لأنها لم تكن موجودة داخل العربة”، نافياً ضبط أجهزة تجسس بمحل الكوافير، وأوضح أنها كاميرات مراقبة وتم إتلافها من قبل الضابط، وأضاف: « تم ضبط «طبنجة» بمنزل إحدى العاملات في الكوافير بمنطقة غير التي يتواجد فيها موقع الكوافير
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