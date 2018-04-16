تعيين قضاة للعمل بمحكمة مكافحة الفساد ومخالفات المال العام



07:12 PM April, 16 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



أصدر رئيس القضاء بروفيسور حيدر أحمد دفع الله قراراً بتعيين كل من قاضي المحكمة العامة ياسر بخيت المرضي وقاضي المحكمة العامة الأصم الطاهر أحمد وقاضي المحكمة العامة فهمي عبد الله مالك للعمل بمحكمة مكافحة الفساد ومخالفات المال العام.



وقال القرار الصادر أمس إن رئيس القضاء عين القضاة الثلاثة بعد الاطلاع على أمر تأسيس محكمة مكافحة الفساد ومخالفات المال، مبيناً أن المحكمة تختص بالنظر في قضايا الفساد ومخالفات المال العام كما تختص بالنظر في الدعاوى التي يحيلها إليها رئيس القضاء.



وأشار القرار الى أن المحكمة سيكون مقرها بالخرطوم ويجوز لها أن تنعقد في أي ولاية من ولايات السودان، وذلك تقصيراً للظل القضائي وتماشياً مع استراتيجية السلطة القضائية وتمكيناً للقضاء من الاضطلاع بدوره في مكافحة الفساد ومخالفات المال العام.