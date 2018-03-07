تعين الغانية أنيتا كوكوي غبيهو نائبا لرئيس بعثة اليوناميد في دارفور



10:25 PM March, 07 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي امس الثلاثاء، تعيين الغانية أنيتا كوكوي غبيهو نائبا لرئيس بعثة اليوناميد في دارفور. وأبدى المسؤولان الأممي والافريقي في بيان صادر عن بعثة يوناميد، ثقتهما في أن نائبة رئيس البعثة الجديدة. يذكر أن نائبة رئيسة البعثة الجديدة عملت منذ العام 2015 كمنسقة مقيمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ناميبيا، كما شغلت منصب رئيس قسم أفريقيا الأول "2012 ـ 2015"، ورئيس مكتب الصومال "2008 ـ 2012" مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا.