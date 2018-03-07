تعين الغانية أنيتا كوكوي غبيهو نائبا لرئيس بعثة اليوناميد في دارفور

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي امس الثلاثاء، تعيين الغانية أنيتا كوكوي غبيهو نائبا لرئيس بعثة اليوناميد في دارفور. وأبدى المسؤولان الأممي والافريقي في بيان صادر عن بعثة يوناميد، ثقتهما في أن نائبة رئيس البعثة الجديدة. يذكر أن نائبة رئيسة البعثة الجديدة عملت منذ العام 2015 كمنسقة مقيمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ناميبيا، كما شغلت منصب رئيس قسم أفريقيا الأول "2012 ـ 2015"، ورئيس مكتب الصومال "2008 ـ 2012" مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة