تعليق الدراسة بعدد من كليات جامعة شندي بولاية نهر النيل

علقت إدارة جامعة شندي في ولاية نهر النيل الدراسة في عددٍ من الكليات بالجامعة لأجلٍ غير مسمى، وفقاً لبيانٍ صادر عنها أمس الأحد ، هذا فقد قضى القرار بحل جميع الروابط ومنع أي نشاط طلابي داخل حرم الجامعة، ويأتي القرار عقب الأحداث الاخيرة في الجامعة التي شهدت احتجاجاتٍ على قراراتٍ إدارية تمنع حفلات التخريج واحتفالات استقبال الطلاب الجدد.
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