تعطل جهاز الرنين المغنطيسى في البحر الأحمر

تعطل جهاز الرنين المغنطيسى في مستشفى الأمير عثمان دقنة بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر الأمر الذي أدى إلى انتظار المرضى لوقتٍ طويل لإجراء الفحوصات ومغادرة البعض منهم إلى العاصمة الخرطوم، وأفادت مصادر صحية أن الجهاز المتعطل والمتوقف منذ أكثر من 5 أيام هو الوحيد من نوعه في الولاية واصفةً الجهات المختصة باللامسؤولية.
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