تعزية و مواساة من مجموعة محامو الطوارئ في رحيل منال خوجلي

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11-15-2022, 06:34 PM

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تعزية و مواساة من مجموعة محامو الطوارئ في رحيل منال خوجلي

    06:34 PM November, 15 2022

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-اريزونا-امريكا
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    ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}
    ⁦بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره وبمزيد من الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الزميلة الأستاذة/ منال خوجلي -عضوة محامو الطوارئ
    حيث أنها كانت من أحد مؤسسي مجموعة محامو الطوارئ ،وأفنت عمرها في الدفاع عن حقوق الإنسان ،كما أن لديها العديد من الإسهامات في مجال العمل القانوني والحقوقي.
    وبهذا المصاب الجلل ، لا يسعنا إلّا أن نتقدم باصدق المواساة، وتعازينا الحارة لابنائها و لعائلتها الصغيرة والكبيرة .

    راجيين من المولى عز و جلّ أن يتغمد روحها الطاهرة بواسع الرحمة والغفران و أن يسكنها فسيح جنات الرضوان، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
    إِنَّـــا لِلَّهِ وَإِنَّــا إِلَيْهِ رَاجِــــعُونَ

    15 نوفمبر 2022م






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