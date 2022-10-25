تظاهرة في لندن لاسقاط الانقلاب

أسمع ضميرك حين يطويك الظلام .. وكل شئ في الجوانح قد همد… والنائمون على العروش فحيح طاغوت تجبّر .. واستبد لم يبق غير الموت … إما أن تموت فداء أرضك أو تـُباع لأي وغد… مت في ثراها إن للأوطان سراً ليس يعرفه أحد…
في ذكرى الإنقلاب المشؤوم، وقد أكمل عاماً من صبيحته، ذاك الإنقلاب الذي أتى إلى شعبنا بالموتِ، والجوع فلنتحد لندك قلاع الدكتاتورية.. تدعوكم قيادة الحراك الثوري السوداني بالمملكة المتحدة، المشاركة في التظاهرة والاحتجاج رفضا للانقلاب والمطالبة باسقاطه وتحقيق الديمقراطية والتحوّل المدني الديمقراطي الشامل.
المكان: السفارة السودانية بلندن. 3 Cleveland Row, St. James's, London SW1A
الزمان: الثلاثاء 25 اكتوبر 2022. من الساعة الثانية عصرا حتى السادسة مساءً. ثورة ديسمبر المجيدة قاهرة الطغاة والانقلابيين لا حوار لا مشاركة لا مساومة
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 23 2022
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