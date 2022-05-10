تظاهرة الحراك الثوري السوداني في بريطانيا

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10-05-2022, 01:04 AM

محمد علي ـ لندن
<aمحمد علي ـ لندن
تاريخ التسجيل: 11-16-2014
مجموع المشاركات: 441

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20 عاما من العطاء و الصمود
تظاهرة الحراك الثوري السوداني في بريطانيا

    00:04 AM October, 05 2022

    سودانيز اون لاين
    محمد علي ـ لندن-لندن-UK
    مكتبتى
    رابط مختصر




    محمد علي ـ لندن
    يدعوكم الحراك الثوري السوداني في بريطانيا للمشاركة في وقفة احتجاج وتظاهرة أمام السفارة السودانية بلندن بدعم ومشاركة من تجمع النقابات و الاتحادات البريطانية(MENA) المتضامن مع الثورة السودانية و الذي سيقدم مذكرة للسفارة السودانية تطالب بوقف المجازر ضد المتظاهرين السلميين .
    الأربعاء الموافق 05/10/22
    في تمام الساعة 11am

    سيقدم المذكرة السكرتير العام لنقابة التعليم ببريطانيا السيد
    ‏Kevin Courtney
    ‏General Secretary of National Education Union
    ومجموعة من ممثلي النقابات البريطانية .





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