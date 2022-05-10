تظاهرة الحراك الثوري السوداني في بريطانيا

محمد علي ـ لندن يدعوكم الحراك الثوري السوداني في بريطانيا للمشاركة في وقفة احتجاج وتظاهرة أمام السفارة السودانية بلندن بدعم ومشاركة من تجمع النقابات و الاتحادات البريطانية(MENA) المتضامن مع الثورة السودانية و الذي سيقدم مذكرة للسفارة السودانية تطالب بوقف المجازر ضد المتظاهرين السلميين . الأربعاء الموافق 05/10/22 في تمام الساعة 11am
سيقدم المذكرة السكرتير العام لنقابة التعليم ببريطانيا السيد Kevin Courtney General Secretary of National Education Union ومجموعة من ممثلي النقابات البريطانية .
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