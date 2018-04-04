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تطوّرات مثيرة حول صفقة بيع مسجد بالخرطوم

04-04-2018, 08:35 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1779

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تطوّرات مثيرة حول صفقة بيع مسجد بالخرطوم

    08:35 PM April, 04 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: مياه النيل

    كشفت معلومات جديدة تحصلت عليها (الصيحة) حول صفقة جديدة لبيع مسجد حي سبأ بسوبا جنوب الخرطوم أن العقار تم بيعه بمبلغ مليون و250 ألف جنيه، في وقت أكدت فيه هيئة علماء السودان اتجاهها لإصدار فتوى عاجلة تبين خطورة بيع المسجد.

    واكد المستشار القانوني الموكل في عملية البيع والشراء ـ والذي فضل حجب اسمه ـ في حديثه لـ(الصيحة) أن صاحب العقار له حق التصرف، نافياً علمه بصفقة جديدة وأبدى اندهاشه من تصعيد القضية في وسائل الإعلام خاصة أن عملية البيع مضى عليها سبعة أعوام، واتهم جهات لم يسمها بتأجيج الصراع، وأضاف أن الشاكي في البلاغ هيئة الأوقاف والتي تقدمت بطلب حول فتح المسجد للمصلين للنائب العام، وقوبل بالرفض، ومن ثم تقدمت باستئناف لوزارة العدل لم يصدر فيه قرار بعد.

    من جانبه أوضح عضو اللجان الشعبية بالمنطقة حسبو الطيب عبر صفحته بالفيس بوك أن صاحب المسجد فصل جزءاً من منزله لبناء المسجد قبل أن يعود لبيع المنزل كله. وقال في اتصال هاتفي لـ(الصيحة) "صاحب العقار حر يحوله إلى ما يريد سواء كنيسة، أو بار".

    بدوره وصف رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح الأمر بالخطير، وقال إن الهيئة بصدد إصدار فتوى عاجلة حول الأمر.
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